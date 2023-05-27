Рейтинг@Mail.ru
Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/germaniya-1874508130.html
Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина
Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина - РИА Новости, 27.05.2023
Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина
По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России, речь может идти об ответных мерах на массовую... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:45
2023-05-27T10:45
в мире
россия
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg
МОСКВА, 27 мая -РИА Новости. По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России, речь может идти об ответных мерах на массовую высылку российских дипломатов в апреле. Ранее Suddeutsche Zeitung сообщила, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Издание полагает, что "нескольким сотням немцев придется покинуть страну". В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявляла российская сторона, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
https://ria.ru/20230526/sholts-1874470859.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb83cfe8b9d7c0c12033ba8db6d9e100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Берлин (город)
Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина

Сокращение лимита сотрудников учреждений Германии может быть ответом на высылку дипломатов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая -РИА Новости. По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России, речь может идти об ответных мерах на массовую высылку российских дипломатов в апреле.
Ранее Suddeutsche Zeitung сообщила, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Издание полагает, что "нескольким сотням немцев придется покинуть страну".
В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявляла российская сторона, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину
26 мая, 22:11
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала