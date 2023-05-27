https://ria.ru/20230527/germaniya-1874508130.html

Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина

Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина - РИА Новости, 27.05.2023

Лимит на сотрудников немецких учреждений может быть ответом на шаги Берлина

По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России, речь может идти об ответных мерах на массовую... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:45

2023-05-27T10:45

2023-05-27T10:45

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МОСКВА, 27 мая -РИА Новости. По данным РИА Новости, в свете сообщений о сокращении РФ предела численности сотрудников учреждений ФРГ в России, речь может идти об ответных мерах на массовую высылку российских дипломатов в апреле. Ранее Suddeutsche Zeitung сообщила, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Издание полагает, что "нескольким сотням немцев придется покинуть страну". В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Как ранее заявляла российская сторона, "в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года".

https://ria.ru/20230526/sholts-1874470859.html

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германия

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Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, берлин (город)