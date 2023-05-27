https://ria.ru/20230527/gaaga-1874555432.html
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль - РИА Новости, 27.05.2023
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль
Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:05
2023-05-27T17:05
2023-05-27T17:05
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12, передает портал NL Times. В субботу климатические активисты Extinction Rebellion проводят демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге - трассе A12, требуя от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых. Как сообщалось ранее, полиция применила водомет для разгона протестующих. В настоящее время правоохранители задерживают и проводят эвакуацию активистов, их увозят на автобусах. Некоторые из протестующих пытались оказать сопротивление. Тем не менее, как отмечает портал, "настроение веселое, активисты танцуют и поют". Автобусы продолжают прибывать, чтобы отвезти демонстрантов в полицейский участок. По данным СМИ, в протестной акции могут участвовать тысячи человек. Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
https://ria.ru/20230510/tort-1870842625.html
https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль
Полиция в Гааге начала задерживать активистов, заблокировавших автомагистраль города
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости.
Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12, передает портал NL Times
.
В субботу климатические активисты Extinction Rebellion проводят демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге - трассе A12, требуя от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых.
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Как сообщалось ранее, полиция применила водомет для разгона протестующих.
В настоящее время правоохранители задерживают и проводят эвакуацию активистов, их увозят на автобусах. Некоторые из протестующих пытались оказать сопротивление. Тем не менее, как отмечает портал, "настроение веселое, активисты танцуют и поют". Автобусы продолжают прибывать, чтобы отвезти демонстрантов в полицейский участок.
По данным СМИ, в протестной акции могут участвовать тысячи человек.
Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
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