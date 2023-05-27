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В Гааге активисты заблокировали автомагистраль - РИА Новости, 27.05.2023
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17:05 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/gaaga-1874555432.html
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль - РИА Новости, 27.05.2023
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль
Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:05
2023-05-27T17:05
в мире
гаага
нидерланды
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12, передает портал NL Times. В субботу климатические активисты Extinction Rebellion проводят демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге - трассе A12, требуя от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых. Как сообщалось ранее, полиция применила водомет для разгона протестующих. В настоящее время правоохранители задерживают и проводят эвакуацию активистов, их увозят на автобусах. Некоторые из протестующих пытались оказать сопротивление. Тем не менее, как отмечает портал, "настроение веселое, активисты танцуют и поют". Автобусы продолжают прибывать, чтобы отвезти демонстрантов в полицейский участок. По данным СМИ, в протестной акции могут участвовать тысячи человек. Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
https://ria.ru/20230510/tort-1870842625.html
https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html
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в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
В Гааге активисты заблокировали автомагистраль

Полиция в Гааге начала задерживать активистов, заблокировавших автомагистраль города

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонная полиция в Гааге
Конная полиция в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конная полиция в Гааге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12, передает портал NL Times.
В субботу климатические активисты Extinction Rebellion проводят демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге - трассе A12, требуя от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых.
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Как сообщалось ранее, полиция применила водомет для разгона протестующих.
В настоящее время правоохранители задерживают и проводят эвакуацию активистов, их увозят на автобусах. Некоторые из протестующих пытались оказать сопротивление. Тем не менее, как отмечает портал, "настроение веселое, активисты танцуют и поют". Автобусы продолжают прибывать, чтобы отвезти демонстрантов в полицейский участок.
По данным СМИ, в протестной акции могут участвовать тысячи человек.
Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
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