https://ria.ru/20230527/gaaga-1874555432.html

В Гааге активисты заблокировали автомагистраль

В Гааге активисты заблокировали автомагистраль - РИА Новости, 27.05.2023

В Гааге активисты заблокировали автомагистраль

Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12,... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:05

2023-05-27T17:05

2023-05-27T17:05

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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция Нидерландов в Гааге начала задерживать и эвакуировать протестующих климатических активистов Extinction Rebellion, заблокировавших автомагистраль А12, передает портал NL Times. В субботу климатические активисты Extinction Rebellion проводят демонстрацию на одной из главных автомагистралей в Гааге - трассе A12, требуя от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых. Как сообщалось ранее, полиция применила водомет для разгона протестующих. В настоящее время правоохранители задерживают и проводят эвакуацию активистов, их увозят на автобусах. Некоторые из протестующих пытались оказать сопротивление. Тем не менее, как отмечает портал, "настроение веселое, активисты танцуют и поют". Автобусы продолжают прибывать, чтобы отвезти демонстрантов в полицейский участок. По данным СМИ, в протестной акции могут участвовать тысячи человек. Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.

https://ria.ru/20230510/tort-1870842625.html

https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаага, нидерланды