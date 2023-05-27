https://ria.ru/20230527/fts-1874497699.html
ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС
ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС - РИА Новости, 27.05.2023
ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС
На границе с Евросоюзом наблюдаются задержки, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:21
2023-05-27T09:21
2023-05-27T09:52
россия
грузия
дальний восток
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На границе с Евросоюзом наблюдаются задержки, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "По задержкам у нас граница тяжело работает с Евросоюзом, просто потому что они специально тормозят движение — это направления латвийское, прибалтийское, финское. Поэтому у нас на западной границе проблем нет, то есть мы готовы там пропускать все, что едет. Все задержки связаны с работой с сопредельной стороны", — сказал он. Так Давыдов прокомментировал возможные проблемы с движением через границу в этом году, в частности летом для туристов. Он добавил, что с российской стороны проблемы с системными пробками наблюдаются в Верхнем Ларсе на границе с Грузией, но это происходит из-за ремонта пункта пропуска.Ранее, по словам Давыдова, проблемы были и на пункте пропуска в Забайкальске. "На Дальнем Востоке у нас ситуация, например, такая: по Забайкальску тоже были пробки, они были частично рукотворные — околопограничные группировки пытались торговать очередью и так далее. Но мы с 15 мая с китайцами договорились о круглосуточной работе. Примерно с 18-19 мая мы работаем на Забайкальске онлайн", — пояснил он.Представитель ФТС также обратил внимание, что въезд в Россию грузовых автомобилей за четыре месяца в пункте пропуска в Забайкальске по сравнению с прошлым годом вырос в 3,62 раза. При этом он уточнил, что на дальневосточном направлении в целом в полтора-два раза выросли показатели по всем видам транспорта — морскому, железнодорожному, автомобильному.
https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, дальний восток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Россия, Грузия, Дальний Восток, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС
ФТС: задержки на границе с ЕС есть на латвийском, прибалтийском, финском направлениях
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На границе с Евросоюзом наблюдаются задержки, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«
"По задержкам у нас граница тяжело работает с Евросоюзом, просто потому что они специально тормозят движение — это направления латвийское, прибалтийское, финское. Поэтому у нас на западной границе проблем нет, то есть мы готовы там пропускать все, что едет. Все задержки связаны с работой с сопредельной стороны", — сказал он.
Так Давыдов прокомментировал возможные проблемы с движением через границу в этом году, в частности летом для туристов.
Он добавил, что с российской стороны проблемы с системными пробками наблюдаются в Верхнем Ларсе на границе с Грузией
, но это происходит из-за ремонта пункта пропуска.
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Ранее, по словам Давыдова, проблемы были и на пункте пропуска в Забайкальске.
«
"На Дальнем Востоке у нас ситуация, например, такая: по Забайкальску тоже были пробки, они были частично рукотворные — околопограничные группировки пытались торговать очередью и так далее. Но мы с 15 мая с китайцами договорились о круглосуточной работе. Примерно с 18-19 мая мы работаем на Забайкальске онлайн", — пояснил он.
Представитель ФТС также обратил внимание, что въезд в Россию грузовых автомобилей за четыре месяца в пункте пропуска в Забайкальске по сравнению с прошлым годом вырос в 3,62 раза.
При этом он уточнил, что на дальневосточном направлении в целом в полтора-два раза выросли показатели по всем видам транспорта — морскому, железнодорожному, автомобильному.
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