https://ria.ru/20230527/fts-1874497699.html

ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС

ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС - РИА Новости, 27.05.2023

ФТС сообщила о задержках на границе с ЕС

На границе с Евросоюзом наблюдаются задержки, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:21

2023-05-27T09:21

2023-05-27T09:52

россия

грузия

дальний восток

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На границе с Евросоюзом наблюдаются задержки, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "По задержкам у нас граница тяжело работает с Евросоюзом, просто потому что они специально тормозят движение — это направления латвийское, прибалтийское, финское. Поэтому у нас на западной границе проблем нет, то есть мы готовы там пропускать все, что едет. Все задержки связаны с работой с сопредельной стороны", — сказал он. Так Давыдов прокомментировал возможные проблемы с движением через границу в этом году, в частности летом для туристов. Он добавил, что с российской стороны проблемы с системными пробками наблюдаются в Верхнем Ларсе на границе с Грузией, но это происходит из-за ремонта пункта пропуска.Ранее, по словам Давыдова, проблемы были и на пункте пропуска в Забайкальске. "На Дальнем Востоке у нас ситуация, например, такая: по Забайкальску тоже были пробки, они были частично рукотворные — околопограничные группировки пытались торговать очередью и так далее. Но мы с 15 мая с китайцами договорились о круглосуточной работе. Примерно с 18-19 мая мы работаем на Забайкальске онлайн", — пояснил он.Представитель ФТС также обратил внимание, что въезд в Россию грузовых автомобилей за четыре месяца в пункте пропуска в Забайкальске по сравнению с прошлым годом вырос в 3,62 раза. При этом он уточнил, что на дальневосточном направлении в целом в полтора-два раза выросли показатели по всем видам транспорта — морскому, железнодорожному, автомобильному.

https://ria.ru/20230526/fury-1874419251.html

https://ria.ru/20230526/fury-1874402959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, грузия, дальний восток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире