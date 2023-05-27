https://ria.ru/20230527/elektroenergiya-1874490378.html

На Украине предложили вдвое поднять цены на электроэнергию

На Украине предложили вдвое поднять цены на электроэнергию - РИА Новости, 27.05.2023

На Украине предложили вдвое поднять цены на электроэнергию

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T07:07

2023-05-27T07:07

2023-05-27T15:27

в мире

жкх

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энергоатом

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза с 1 июня, пишет "Энергореформа"."НКРЭКУ предлагает внести изменения в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", — приводит издание текст документа.Авторы инициативы считают, что такие изменения позволят повысить финансовые показатели государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".Согласно источнику в правительстве, на который ссылается портал, кабмин Украины, скорее всего, поддержит это предложение в ближайшее время.Повышение тарифов на электроэнергию Минэнерго республики анонсировало в конце апреля. Как писали местные СМИ со ссылкой на расчеты НКРЭКУ, если тарифы не изменятся, то почти 150 миллиардов гривен придется компенсировать из госбюджета.Сейчас жители Украины платят за электричество по 1,44 гривны (3,08 рубля) за киловатт-час, если потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, и 1,68 гривны (3,59 рубля) — если потребляют больше.

https://ria.ru/20230514/svet-1871639705.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871901056.html

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в мире, жкх, украина, энергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии)