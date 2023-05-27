https://ria.ru/20230527/dtp-1874537106.html

В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек - РИА Новости, 27.05.2023

В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

Один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в главке МВД Московской области. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:44

2023-05-27T14:44

2023-05-27T14:44

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

дтп

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в главке МВД Московской области. "Пять автомобилей столкнулись на улице Мира в Мытищах. В результате ДТП один человек погиб, один человек получил травмы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), дтп