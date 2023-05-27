В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

В Подмосковье в Мытищах столкнулись пять машин, один человек погиб, один получил травмы
"Пять автомобилей столкнулись на улице Мира в Мытищах. В результате ДТП один человек погиб, один человек получил травмы", - сказал собеседник агентства.
"Пять автомобилей столкнулись на улице Мира в Мытищах. В результате ДТП один человек погиб, один человек получил травмы", - сказал собеседник агентства.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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