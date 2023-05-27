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В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек - РИА Новости, 27.05.2023
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14:44 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/dtp-1874537106.html
В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек
В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек - РИА Новости, 27.05.2023
В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек
Один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в главке МВД Московской области. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:44
2023-05-27T14:44
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
дтп
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в главке МВД Московской области. &quot;Пять автомобилей столкнулись на улице Мира в Мытищах. В результате ДТП один человек погиб, один человек получил травмы&quot;, - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html
мытищи
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), дтп
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), ДТП
В Мытищах в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

В Подмосковье в Мытищах столкнулись пять машин, один человек погиб, один получил травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в главке МВД Московской области.
«

"Пять автомобилей столкнулись на улице Мира в Мытищах. В результате ДТП один человек погиб, один человек получил травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)ДТП
 
 
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