https://ria.ru/20230527/drg-1874553541.html
Брянский губернатор опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Брянский губернатор опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ - РИА Новости, 27.05.2023
Брянский губернатор опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никаких попыток проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:51
2023-05-27T16:51
2023-05-27T17:28
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
александр богомаз
климовский район
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никаких попыток проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района в субботу не было, огневые точки ВСУ, которые вели обстрелы населенных пунктов района, подавлены."Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", - сообщил он в телеграм-канале.При этом он отметил, что сегодня были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет.Пограничные войска и вооруженные силы РФ произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/obstrely-1874530515.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, александр богомаз, климовский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Александр Богомаз, Климовский район, Вооруженные силы Украины
Брянский губернатор опроверг сообщения о попытках прорыва украинской ДРГ
Брянский губернатор Богомаз опроверг сообщения о вылазке ДРГ с Украины в Климовском районе