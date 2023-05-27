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Абхазия заявила об атаке украинских хакеров на сайт МИД республики - РИА Новости, 27.05.2023
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20:46 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/dos-ataka-1874583268.html
Абхазия заявила об атаке украинских хакеров на сайт МИД республики
Абхазия заявила об атаке украинских хакеров на сайт МИД республики - РИА Новости, 27.05.2023
Абхазия заявила об атаке украинских хакеров на сайт МИД республики
Украинские хакеры совершили в субботу атаку на сайт министерства иностранных дел Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:46
2023-05-27T20:46
в мире
абхазия
кибербезопасность
кибератаки
мид абхазии
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СУХУМ, 27 мая – РИА Новости. Украинские хакеры совершили в субботу атаку на сайт министерства иностранных дел Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. "Сегодня в 15:00 украинская хакерская группа "IT army of Ukraine" совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении. На текущий момент все сложности устранены, работа официального сайта МИД Абхазии восстановлена, уточнили в ведомстве.
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в мире, абхазия, кибербезопасность, кибератаки, мид абхазии
В мире, Абхазия, Кибербезопасность, Кибератаки, МИД Абхазии
Абхазия заявила об атаке украинских хакеров на сайт МИД республики

МИД Абхазии: украинские хакеры IT army of Ukraine совершили DoS-атаку на сайт ведомства

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СУХУМ, 27 мая – РИА Новости. Украинские хакеры совершили в субботу атаку на сайт министерства иностранных дел Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«
"Сегодня в 15:00 украинская хакерская группа "IT army of Ukraine" совершила DoS-атаку на официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
На текущий момент все сложности устранены, работа официального сайта МИД Абхазии восстановлена, уточнили в ведомстве.
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В миреАбхазияКибербезопасностьКибератакиМИД Абхазии
 
 
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