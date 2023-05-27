https://ria.ru/20230527/donetsk-1874534232.html
Украинские войска выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:23
2023-05-27T14:23
2023-05-27T14:23
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...12.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...12.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Представительство также сообщило, что в 12.25 по Донецку (Кировский район) было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку 23 снаряда натовского калибра