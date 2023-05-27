https://ria.ru/20230527/dialog-1874515227.html

В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине

В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2023

В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине

Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования, заявил РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:38

2023-05-27T11:38

2023-05-27T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве."Китай продолжит, полагаясь на положения документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР.Ли Хуэй также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.“Китай определяет свою позицию исходя из существа вопроса, всегда стоит на стороне мира, диалога и исторической правды”, - сказал он.Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Ли Хуэй в мае совершил турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Серию визитов он завершил в России.

https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина