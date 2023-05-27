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В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине
В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2023
В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине
Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования, заявил РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:38
2023-05-27T11:38
2023-05-27T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости. Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве."Китай продолжит, полагаясь на положения документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР.Ли Хуэй также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.“Китай определяет свою позицию исходя из существа вопроса, всегда стоит на стороне мира, диалога и исторической правды”, - сказал он.Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Ли Хуэй в мае совершил турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Серию визитов он завершил в России.
https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина
В Китае пообещали укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине
Ли Хуэй: Китай будет укреплять диалог со сторонами конфликта на Украине, включая Россию
ПЕКИН, 27 мая - РИА Новости.
Китай будет укреплять диалог со всеми сторонами по украинскому кризису, включая Россию, и прилагать реальные усилия для его политического урегулирования, заявил
спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.
"Китай продолжит, полагаясь на положения документа "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса", - сказал Ли Хуэй, слова которого приводит МИД КНР.
Ли Хуэй также отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда следовал целям и принципам Устава ООН, придерживался объективной и справедливой позиции, настаивал на мире и проведении мирных переговоров.
“Китай определяет свою позицию исходя из существа вопроса, всегда стоит на стороне мира, диалога и исторической правды”, - сказал он.
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева
. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Ли Хуэй в мае совершил турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу
, Францию
, Германию
и Бельгию
, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Серию визитов он завершил в России.
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