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Спикер палаты представителей США рассказал о работе по избежанию дефолта - РИА Новости, 27.05.2023
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19:59 27.05.2023 (обновлено: 20:24 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/defolt-1874577325.html
Спикер палаты представителей США рассказал о работе по избежанию дефолта
Спикер палаты представителей США рассказал о работе по избежанию дефолта - РИА Новости, 27.05.2023
Спикер палаты представителей США рассказал о работе по избежанию дефолта
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что исполнительная и законодательная ветви власти близки к соглашению, которое позволит избежать дефолта... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:59
2023-05-27T20:24
сша
кевин маккарти
попытки изменить потолок госдолга сша
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что исполнительная и законодательная ветви власти близки к соглашению, которое позволит избежать дефолта США. Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. "Я чувствую, что мы ближе к соглашению сейчас… Я вижу прогресс", - сказал Маккарти журналистам в то время, как переговорные группы продолжают работу над компромиссом. Телеканал NBC цитирует неназванный источник в правящей Демократической партии, который подтвердил, что стороны "очень близки" к соглашению, он не исключил, что договоренности будут достигнуты уже в субботу, но объявлять о них сразу не планируется. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов. По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов. Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса при этом рассчитало, что, если администрация продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.
https://ria.ru/20230526/defolt-1874475148.html
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сша, кевин маккарти, попытки изменить потолок госдолга сша, экономика, в мире
США, Кевин Маккарти, Попытки изменить потолок госдолга США, Экономика, В мире
Спикер палаты представителей США рассказал о работе по избежанию дефолта

Спикер палаты представителей США Маккарти увидел прогресс по соглашению о потолке госдолга

© AP Photo / Patrick SemanskyСпикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с представителями прессы о переговорах по лимиту госдолга
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с представителями прессы о переговорах по лимиту госдолга - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти беседует с представителями прессы о переговорах по лимиту госдолга
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что исполнительная и законодательная ветви власти близки к соглашению, которое позволит избежать дефолта США.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам
26 мая, 23:30
"Я чувствую, что мы ближе к соглашению сейчас… Я вижу прогресс", - сказал Маккарти журналистам в то время, как переговорные группы продолжают работу над компромиссом.
Телеканал NBC цитирует неназванный источник в правящей Демократической партии, который подтвердил, что стороны "очень близки" к соглашению, он не исключил, что договоренности будут достигнуты уже в субботу, но объявлять о них сразу не планируется.
Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов. По данным телеканала CNN, компромисс может включать отмену на два года лимитов на заимствования при ограничении роста расходной части бюджета за исключением ассигнований на оборону и нужды ветеранов.
Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса при этом рассчитало, что, если администрация продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
22 мая, 10:04
 
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