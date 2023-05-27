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Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах - РИА Новости, 27.05.2023
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03:13 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/dacha-1874484761.html
Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах
Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах - РИА Новости, 27.05.2023
Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями и как узаконить участок,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:13
2023-05-27T03:13
общество
сергей гаврилов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями и как узаконить участок, если им продолжительное время никто не пользуется. "Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Если последует отказ, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений", - рассказал Гаврилов. Он отметил, что самозахват земли наказывается штрафом в размере до 1,5% кадастровой стоимости земли "захваченного участка", при этом величина штрафа не может быть менее 5 тысяч рублей. "Если же сосед продолжит неправомерно пользоваться не принадлежащей ему землей, то следует продолжить отстаивать свои права уже в суде", — отметил Гаврилов. Депутат подчеркнул, что зачастую осуществляется самозахват земли, принадлежащей не только гражданам, но и государству, муниципалитету. "Это скверы, парки, улицы, часть проезжей части. Механизм пресечения таких неправомерных действий и соответствующий штраф для нарушителя будет аналогичным вышеуказанному", - рассказал Гаврилов. Вместе с тем парламентарий отметил, что на практике имеют место и случаи добросовестного "захвата" участка, когда собственник более 15 лет ухаживал и поддерживал в хорошем состоянии бесхозный участок без уточненных границ, собственник которого неизвестен и при этом споров с соседями не возникало. "В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности на такой участок, для этого существует законодательно закрепленный порядок применения приобретательной давности", - отметил Гаврилов.
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общество, сергей гаврилов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Сергей Гаврилов, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Депутат объяснил, как бороться с самозахватом земли на дачах

Депутат КПРФ Гаврилов рассказал, как бороться с самозахватом земли соседями на дачах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина занимается рассадой в теплице перед дачным сезоном
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина занимается рассадой в теплице перед дачным сезоном. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как на основе законодательства бороться с самозахватом земли соседями и как узаконить участок, если им продолжительное время никто не пользуется.
«
"Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Если последует отказ, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений", - рассказал Гаврилов.
Он отметил, что самозахват земли наказывается штрафом в размере до 1,5% кадастровой стоимости земли "захваченного участка", при этом величина штрафа не может быть менее 5 тысяч рублей.
"Если же сосед продолжит неправомерно пользоваться не принадлежащей ему землей, то следует продолжить отстаивать свои права уже в суде", — отметил Гаврилов.
Депутат подчеркнул, что зачастую осуществляется самозахват земли, принадлежащей не только гражданам, но и государству, муниципалитету.
"Это скверы, парки, улицы, часть проезжей части. Механизм пресечения таких неправомерных действий и соответствующий штраф для нарушителя будет аналогичным вышеуказанному", - рассказал Гаврилов.
Вместе с тем парламентарий отметил, что на практике имеют место и случаи добросовестного "захвата" участка, когда собственник более 15 лет ухаживал и поддерживал в хорошем состоянии бесхозный участок без уточненных границ, собственник которого неизвестен и при этом споров с соседями не возникало.
"В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности на такой участок, для этого существует законодательно закрепленный порядок применения приобретательной давности", - отметил Гаврилов.
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ОбществоСергей ГавриловФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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