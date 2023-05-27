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На Украине упростили правила посещения территории ЧАЭС для туристов - РИА Новости, 27.05.2023
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Туризм
 
16:40 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/chaes-1874551259.html
На Украине упростили правила посещения территории ЧАЭС для туристов
На Украине упростили правила посещения территории ЧАЭС для туристов - РИА Новости, 27.05.2023
На Украине упростили правила посещения территории ЧАЭС для туристов
Кабинет министров Украины упростил правила для посещения туристами территории Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:40
2023-05-27T16:40
туризм
в мире
украина
чернобыльская аэс
киевская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины упростил правила для посещения туристами территории Чернобыльской АЭС. "Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении на сайте. Утверждается, что законопроектом закладывается правовая основа для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для исследований, упрощения посещения туристами территории, введения прозрачных правил осуществления в зоне отчуждения хозяйственной деятельности, а также создания условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал это шагом к реализации концепции по превращению зоны отчуждения в зону возрождения. Во второй половине XX века произошло несколько радиационных аварий на территории бывшего Советского Союза. Крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям является авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина). 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
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в мире, украина, чернобыльская аэс, киевская область
Туризм, В мире, Украина, Чернобыльская АЭС, Киевская область
На Украине упростили правила посещения территории ЧАЭС для туристов

Украинское правительство упростило правила посещения территории ЧАЭС для туристов

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины упростил правила для посещения туристами территории Чернобыльской АЭС.
«
"Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении на сайте.
Утверждается, что законопроектом закладывается правовая основа для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для исследований, упрощения посещения туристами территории, введения прозрачных правил осуществления в зоне отчуждения хозяйственной деятельности, а также создания условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал это шагом к реализации концепции по превращению зоны отчуждения в зону возрождения.
Во второй половине XX века произошло несколько радиационных аварий на территории бывшего Советского Союза. Крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям является авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина). 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии в окружающую среду попали радиоактивные вещества. Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать его в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
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