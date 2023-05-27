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При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек - РИА Новости, 27.05.2023
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12:53 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/chad-1874524642.html
При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек
При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек - РИА Новости, 27.05.2023
При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек
По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновений между скотоводами и фермерами на юге Чада, рассказал агентству Франс Пресс местный губернатор. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:53
2023-05-27T12:53
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновений между скотоводами и фермерами на юге Чада, рассказал агентству Франс Пресс местный губернатор. "В результате столкновений между пастухами и фермерами погибли по меньшей мере десять человек на юге Чада",- сообщил местный губернатор агентству в субботу. По данным Франс Пресс, в южных приграничных регионах Чада, Камеруна и Центральноафриканской Республики постоянно происходят столкновения между преимущественно мусульманскими кочевниками-скотоводами и оседлыми фермерами, которые "обычно исповедуют христианство или анимизм". "Фермеры часто обвиняют скотоводов в том, что они позволяют своему скоту вытаптывать их посевы... в то время как скотоводы говорят, что у них есть традиционное право пасти там скот", - поясняет агентство.
https://ria.ru/20230220/chad-1853068487.html
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в мире, чад, камерун
В мире, Чад, Камерун
При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек

При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек

© AP Photo / Sunday AlambaЧад
Чад - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Sunday Alamba
Чад. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновений между скотоводами и фермерами на юге Чада, рассказал агентству Франс Пресс местный губернатор.
"В результате столкновений между пастухами и фермерами погибли по меньшей мере десять человек на юге Чада",- сообщил местный губернатор агентству в субботу.
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По данным Франс Пресс, в южных приграничных регионах Чада, Камеруна и Центральноафриканской Республики постоянно происходят столкновения между преимущественно мусульманскими кочевниками-скотоводами и оседлыми фермерами, которые "обычно исповедуют христианство или анимизм".
"Фермеры часто обвиняют скотоводов в том, что они позволяют своему скоту вытаптывать их посевы... в то время как скотоводы говорят, что у них есть традиционное право пасти там скот", - поясняет агентство.
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