https://ria.ru/20230527/chad-1874524642.html

При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек

При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек - РИА Новости, 27.05.2023

При столкновениях на юге Чада погибли по меньшей мере десять человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновений между скотоводами и фермерами на юге Чада, рассказал агентству Франс Пресс местный губернатор. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:53

2023-05-27T12:53

2023-05-27T12:53

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли в результате столкновений между скотоводами и фермерами на юге Чада, рассказал агентству Франс Пресс местный губернатор. "В результате столкновений между пастухами и фермерами погибли по меньшей мере десять человек на юге Чада",- сообщил местный губернатор агентству в субботу. По данным Франс Пресс, в южных приграничных регионах Чада, Камеруна и Центральноафриканской Республики постоянно происходят столкновения между преимущественно мусульманскими кочевниками-скотоводами и оседлыми фермерами, которые "обычно исповедуют христианство или анимизм". "Фермеры часто обвиняют скотоводов в том, что они позволяют своему скоту вытаптывать их посевы... в то время как скотоводы говорят, что у них есть традиционное право пасти там скот", - поясняет агентство.

https://ria.ru/20230220/chad-1853068487.html

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Дарья Буймова

в мире, чад, камерун