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В районе Братеево в Москве нашли тело мужчины - РИА Новости, 27.05.2023
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12:48 27.05.2023 (обновлено: 13:12 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/brateevo-1874523906.html
В районе Братеево в Москве нашли тело мужчины
В районе Братеево в Москве нашли тело мужчины - РИА Новости, 27.05.2023
В районе Братеево в Москве нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружили в акватории реки в районе Братеево на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:48
2023-05-27T13:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в акватории реки в районе Братеево на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "В акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В районе Братеево в Москве нашли тело мужчины

В акватории реки в районе Братеево на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины

© Фото : Прокуратура города МосквыВ Москве в акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины
В Москве в акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Прокуратура города Москвы
В Москве в акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в акватории реки в районе Братеево на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
"В акватории реки в районе Братеево обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина смерти мужчины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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