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В Псковской области два БПЛА атаковали здание администрации нефтепровода - РИА Новости, 27.05.2023
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10:19 27.05.2023 (обновлено: 14:44 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/bespilotnik-1874504528.html
В Псковской области два БПЛА атаковали здание администрации нефтепровода
В Псковской области два БПЛА атаковали здание администрации нефтепровода - РИА Новости, 27.05.2023
В Псковской области два БПЛА атаковали здание администрации нефтепровода
Административное здание нефтепровода в Псковской области, по предварительным данным, получило повреждения от взрыва при атаке двух беспилотников, сообщил... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:19
2023-05-27T14:44
происшествия
псковская область
михаил ведерников
невельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Административное здание нефтепровода в Псковской области, по предварительным данным, получило повреждения от взрыва при атаке двух беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале."Окончательные выводы — по итогам работы оперативной группы", — добавил он.Перед этим глава области сообщил, что взрыв, повредивший здание, произошел около деревни Литвиново Невельского района. При инциденте никто не пострадал.На месте происшествия работают оперативные службы. Украинские военные регулярно атакуют дронами и обстреливают российские регионы. В некоторых регионах ввели желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, псковская область, михаил ведерников, невельский район
Происшествия, Псковская область, Михаил Ведерников, Невельский район
В Псковской области два БПЛА атаковали здание администрации нефтепровода

Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Сотрудник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Административное здание нефтепровода в Псковской области, по предварительным данным, получило повреждения от взрыва при атаке двух беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«
"Окончательные выводы — по итогам работы оперативной группы", — добавил он.
Перед этим глава области сообщил, что взрыв, повредивший здание, произошел около деревни Литвиново Невельского района. При инциденте никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Украинские военные регулярно атакуют дронами и обстреливают российские регионы. В некоторых регионах ввели желтый уровень террористической опасности.
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