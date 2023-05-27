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Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго блока БелАЭС
Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго блока БелАЭС - РИА Новости, 27.05.2023
Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго блока БелАЭС
Минэнерго Белоруссии сообщило, что 2-й блок БелАЭС включен в сеть после плановых испытаний на 50-процентной мощности. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:36
2023-05-27T22:36
2023-05-27T22:36
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии сообщило, что 2-й блок БелАЭС включен в сеть после плановых испытаний на 50-процентной мощности. На втором энергоблоке БелАЭС идет комплексная проверка технических характеристик оборудования и систем в рамках программы энергетического пуска. В частности, 26 мая специалисты приступили к динамическим испытаниям в режиме полного обесточивания блока с его отключением от энергосистемы. До этого в мае минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок Белорусской АЭС подключен к энергосистеме страны и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. При этом 19 мая мощность второго энергоблока Белорусской АЭС была повышена до 50% номинальной мощности. "Двадцать седьмого мая в 21.05 (совпадает с мск) второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50% в рамках программы энергетического пуска. Идет поэтапный набор мощности", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС
Минэнерго Белоруссии сообщило о включении в сеть второго блока БелАЭС
Минэнерго Белоруссии: второй блок БелАЭС включили в сеть после плановых испытаний