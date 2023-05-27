https://ria.ru/20230527/bayden-1874486222.html
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом - РИА Новости, 27.05.2023
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом
Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:28
2023-05-27T04:28
2023-05-27T12:05
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы."Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, заключается в том, что <...> секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой мне не поехать, они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель", — сказал он.Из-за этого хозяин Белого дома едет в Кэмп-Дэвид, откуда ему в воскресенье будет удобнее добраться на выпускной внучки.
https://ria.ru/20230527/bayden-1874485433.html
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в мире, сша, джо байден
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом
Байден заявил, что сотрудники секретной службы делают его дом пуленепробиваемым
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы.
"Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, заключается в том, что <...> секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой мне не поехать, они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель", — сказал он.
Из-за этого хозяин Белого дома едет в Кэмп-Дэвид, откуда ему в воскресенье будет удобнее добраться на выпускной внучки.
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