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Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом - РИА Новости, 27.05.2023
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04:28 27.05.2023 (обновлено: 12:05 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/bayden-1874486222.html
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом - РИА Новости, 27.05.2023
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом
Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:28
2023-05-27T12:05
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы."Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, заключается в том, что &lt;...&gt; секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой мне не поехать, они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель", — сказал он.Из-за этого хозяин Белого дома едет в Кэмп-Дэвид, откуда ему в воскресенье будет удобнее добраться на выпускной внучки.
https://ria.ru/20230527/bayden-1874485433.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден назвал причину, по которой не может вернуться в свой дом

Байден заявил, что сотрудники секретной службы делают его дом пуленепробиваемым

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден садится в вертолет Корпуса морской пехоты США, отправляясь на выходные в Кэмп-Дэвид
Президент США Джо Байден садится в вертолет Корпуса морской пехоты США, отправляясь на выходные в Кэмп-Дэвид - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден садится в вертолет Корпуса морской пехоты США, отправляясь на выходные в Кэмп-Дэвид
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой из-за работы сотрудников секретной службы.
"Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, заключается в том, что <...> секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой мне не поехать, они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель", — сказал он.
Из-за этого хозяин Белого дома едет в Кэмп-Дэвид, откуда ему в воскресенье будет удобнее добраться на выпускной внучки.
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