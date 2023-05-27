https://ria.ru/20230527/bashkiriya-1874516867.html

Итальянский бизнесмен рассказал о жизни в Башкирии

Итальянский бизнесмен рассказал о жизни в Башкирии - РИА Новости, 27.05.2023

Итальянский бизнесмен рассказал о жизни в Башкирии

Проживающий в Уфе итальянский бизнесмен Андреа Беттони рассказал РИА Новости, почему он выбрал Башкирию местом жительства и как в столице республики живет... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:56

2023-05-27T11:56

2023-05-27T12:49

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СИБАЙ (Башкирия), 27 мая — РИА Новости. Проживающий в Уфе итальянский бизнесмен Андреа Беттони рассказал РИА Новости, почему он выбрал Башкирию местом жительства и как в столице республики живет небольшая итальянская община. "Времена бывают разные — простые и сложные, но не бывает плохих времен. Несмотря на сложности, я считаю, что мосты взаимоотношений между странами сжигать нельзя. Итальянская община Башкирии, сплоченная и дружная, строит эти мосты, а не уничтожает их", — рассказал Беттони агентству в субботу на международном инвестиционном форуме в башкирском Сибае. Он также признался, что не знает, почему ему так нравится жить в столице Башкирии."Трудно сказать — нравится и все. Интересна Уфа, республика в целом, простые люди, коллеги по бизнесу. Интересно то, что нас ждет впереди", — рассказал бизнесмен. По его словам, он и его единомышленники недавно открыли новую компанию. "Бизнес продолжает действовать — сначала учредили одно предприятие, затем второе. Если бы все было плохо, то, видимо, мы бы все свернули, а не шагали вперед", — отметил Беттони.Он сообщил, что "итальянское присутствие" на инвестиционном форуме в Сибае растет. "В прошлые годы нас было здесь всего несколько человек. А в этом году в Сибае организована "Итальянская сессия", большой интерес к которой проявили не только россияне, но и прибывшие сюда деловые круги Ирана, Турции, Китая", — указал Беттони. Он также рассказал, как живет небольшая итальянская община столицы Башкирии. "Не всегда удается собраться всем вместе, но когда мы собираемся — это настоящий праздник. А потом расходимся — работать, развивать бизнес и жить на гостеприимной земле Башкирии", — отметил бизнесмен.Беттони подчеркнул, что регион дает итальянцам хорошие возможности для жизни и бизнеса.

https://ria.ru/20220429/biznes-1786055153.html

https://ria.ru/20230522/staroobryadtsy-1873378842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сибай, уфа, иран, россия, общество