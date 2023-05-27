Рейтинг@Mail.ru
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:20 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/avtomobili-1874512541.html
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты - РИА Новости, 27.05.2023
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили автомобили, квадрокоптеры, продукты питания и медикаменты бойцам, участвующим в специальной военной... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:20
2023-05-27T11:20
надежные люди
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg
НАЛЬЧИК, 27 мая - РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили автомобили, квадрокоптеры, продукты питания и медикаменты бойцам, участвующим в специальной военной операции, груз передал глава района, сообщило правительство региона. "Жители Чегемского района КБР собрали очередной гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Глава района Юра Борсов вместе с сотрудниками администрации передал военнослужащим два автомобиля УАЗ и две "Нивы", квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные ружья, продукты питания, медикаменты и одежду", - говорится в сообщении. Во время встречи с командованием подразделений и военнослужащими глава района обсудил дополнительные меры поддержки бойцов. "Настроение у наших ребят боевое, моральный дух высокий. Мы продолжим поддерживать и обеспечивать их всем необходимым", - отметил Борсов.
https://ria.ru/20230526/dron-1874408988.html
чегемский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4141675bf3c746fe97cce5138c395415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты

Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили, квадрокоптеры и продукты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 мая - РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили автомобили, квадрокоптеры, продукты питания и медикаменты бойцам, участвующим в специальной военной операции, груз передал глава района, сообщило правительство региона.
"Жители Чегемского района КБР собрали очередной гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Глава района Юра Борсов вместе с сотрудниками администрации передал военнослужащим два автомобиля УАЗ и две "Нивы", квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные ружья, продукты питания, медикаменты и одежду", - говорится в сообщении.
Во время встречи с командованием подразделений и военнослужащими глава района обсудил дополнительные меры поддержки бойцов.
"Настроение у наших ребят боевое, моральный дух высокий. Мы продолжим поддерживать и обеспечивать их всем необходимым", - отметил Борсов.
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Опубликованы кадры работы российского ударного дрона в зоне СВО
26 мая, 16:47
 
Надежные людиЧегемский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала