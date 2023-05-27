https://ria.ru/20230527/avtomobili-1874512541.html
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты - РИА Новости, 27.05.2023
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили автомобили, квадрокоптеры, продукты питания и медикаменты бойцам, участвующим в специальной военной... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:20
2023-05-27T11:20
2023-05-27T11:20
надежные люди
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 27 мая - РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии отправили автомобили, квадрокоптеры, продукты питания и медикаменты бойцам, участвующим в специальной военной операции, груз передал глава района, сообщило правительство региона. "Жители Чегемского района КБР собрали очередной гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Глава района Юра Борсов вместе с сотрудниками администрации передал военнослужащим два автомобиля УАЗ и две "Нивы", квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, противодронные ружья, продукты питания, медикаменты и одежду", - говорится в сообщении. Во время встречи с командованием подразделений и военнослужащими глава района обсудил дополнительные меры поддержки бойцов. "Настроение у наших ребят боевое, моральный дух высокий. Мы продолжим поддерживать и обеспечивать их всем необходимым", - отметил Борсов.
https://ria.ru/20230526/dron-1874408988.html
чегемский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили и продукты
Жители Чегемского района КБР отправили бойцам СВО автомобили, квадрокоптеры и продукты