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При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница - РИА Новости, 27.05.2023
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23:46 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/avariya-1874597167.html
При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница
При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница - РИА Новости, 27.05.2023
При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница
Мопед и грузовой автомобиль столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летний водитель мопеда погиб, а 15-летняя пассажирка попала в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:46
2023-05-27T23:46
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Мопед и грузовой автомобиль столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летний водитель мопеда погиб, а 15-летняя пассажирка попала в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "В селе Перелюб, по предварительным данным, в 19.40 (18.40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской произошло столкновение автомобиля "Газель" под управлением мужчины 1998 года рождения и мопеда под управлением девочки 14 лет. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погибла, пассажирка 15 лет доставлена в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, 15-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени". Областное управление СК РФ сообщило в телеграм-канале, что по факту ДТП следователи начали проверку. Прокуратура региона в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница

В селе Перелюб в Саратовской области при столкновении мопеда и грузовика погибла школьница

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Мопед и грузовой автомобиль столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летний водитель мопеда погиб, а 15-летняя пассажирка попала в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«
"В селе Перелюб, по предварительным данным, в 19.40 (18.40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской произошло столкновение автомобиля "Газель" под управлением мужчины 1998 года рождения и мопеда под управлением девочки 14 лет. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погибла, пассажирка 15 лет доставлена в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, 15-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени".
Областное управление СК РФ сообщило в телеграм-канале, что по факту ДТП следователи начали проверку.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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