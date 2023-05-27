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При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница

При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница - РИА Новости, 27.05.2023

При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница

Мопед и грузовой автомобиль столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летний водитель мопеда погиб, а 15-летняя пассажирка попала в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T23:46

2023-05-27T23:46

2023-05-27T23:46

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Мопед и грузовой автомобиль столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летний водитель мопеда погиб, а 15-летняя пассажирка попала в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "В селе Перелюб, по предварительным данным, в 19.40 (18.40 мск) на пересечении улиц Советской и Чкаловской произошло столкновение автомобиля "Газель" под управлением мужчины 1998 года рождения и мопеда под управлением девочки 14 лет. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погибла, пассажирка 15 лет доставлена в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале, 15-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени". Областное управление СК РФ сообщило в телеграм-канале, что по факту ДТП следователи начали проверку. Прокуратура региона в своем телеграм-канале добавила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20230505/dtp-1870025382.html

саратов

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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф