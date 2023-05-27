https://ria.ru/20230527/ataka-1874525152.html

Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"

Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс" - РИА Новости, 27.05.2023

Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"

Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в условиях плохой видимости из-за тумана, однако экипаж вовремя обнаружил... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:00

2023-05-27T13:00

2023-05-27T13:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в условиях плохой видимости из-за тумана, однако экипаж вовремя обнаружил дроны и успел их уничтожить, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. "Сначала первый - он прям быстро шел на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был еще туман и видимость была очень плохая", - рассказал член экипажа катера сержант Максим Панежин. По словам мичмана Евгения Щербы, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и экипажу стало уже проще обнаружить остальные безэкипажные катера. "Заметили его выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта. Туман, если он был у нас где-то около 200 метров, то он отдалился, до метров 800 стала видимость. Вокруг сразу стало светло, увидели второй БЭК (безэкипажный катер - ред.)", - отметил он. Украина, как сообщали в среду в Минобороны РФ, попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции, все беспилотники были уничтожены "в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор". В пятницу в российском военном ведомстве заявили, что отбивший попытку атаки украинских морских беспилотников "Иван Хурс" прибыл в Севастополь, где пополнит запасы, после чего отправится выполнять задачи по предназначению. Члены экипажа корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили в субботу в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20230527/nagrada-1874516442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, украина, турецкий поток, голубой поток, в мире