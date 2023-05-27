https://ria.ru/20230527/ataka-1874525152.html
Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"
Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс" - РИА Новости, 27.05.2023
Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"
Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в условиях плохой видимости из-за тумана, однако экипаж вовремя обнаружил... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:00
2023-05-27T13:00
2023-05-27T13:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
турецкий поток
голубой поток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155221/24/1552212413_121:0:2749:1478_1920x0_80_0_0_698d484f95ea30fb6409bb5ca7bc2d1e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в условиях плохой видимости из-за тумана, однако экипаж вовремя обнаружил дроны и успел их уничтожить, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России. "Сначала первый - он прям быстро шел на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был еще туман и видимость была очень плохая", - рассказал член экипажа катера сержант Максим Панежин. По словам мичмана Евгения Щербы, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и экипажу стало уже проще обнаружить остальные безэкипажные катера. "Заметили его выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта. Туман, если он был у нас где-то около 200 метров, то он отдалился, до метров 800 стала видимость. Вокруг сразу стало светло, увидели второй БЭК (безэкипажный катер - ред.)", - отметил он. Украина, как сообщали в среду в Минобороны РФ, попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции, все беспилотники были уничтожены "в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор". В пятницу в российском военном ведомстве заявили, что отбивший попытку атаки украинских морских беспилотников "Иван Хурс" прибыл в Севастополь, где пополнит запасы, после чего отправится выполнять задачи по предназначению. Члены экипажа корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили в субботу в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20230527/nagrada-1874516442.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155221/24/1552212413_265:0:2708:1832_1920x0_80_0_0_80f746a39ecafe21922ec0a3218b95f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, турецкий поток, голубой поток, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Турецкий поток, Голубой поток, В мире
Киев использовал туман для маскировки атаки на корабль "Иван Хурс"
Киев использовал туман для маскировки атаки беспилотных катеров на корабль "Иван Хурс"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные пытались атаковать российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в условиях плохой видимости из-за тумана, однако экипаж вовремя обнаружил дроны и успел их уничтожить, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.
"Сначала первый - он прям быстро шел на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем. А когда первый был, был еще туман и видимость была очень плохая", - рассказал член экипажа катера сержант Максим Панежин.
По словам мичмана Евгения Щербы, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и экипажу стало уже проще обнаружить остальные безэкипажные катера.
"Заметили его выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта. Туман, если он был у нас где-то около 200 метров, то он отдалился, до метров 800 стала видимость. Вокруг сразу стало светло, увидели второй БЭК (безэкипажный катер - ред.)", - отметил он.
Украина
, как сообщали в среду в Минобороны РФ, попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Турции
, все беспилотники были уничтожены "в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор". В пятницу в российском военном ведомстве заявили, что отбивший попытку атаки украинских морских беспилотников "Иван Хурс" прибыл в Севастополь
, где пополнит запасы, после чего отправится выполнять задачи по предназначению. Члены экипажа корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили в субботу в оборонном ведомстве.
Военных, уничтоживших катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили