https://ria.ru/20230527/armiya-1874545987.html

Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово

Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово - РИА Новости, 27.05.2023

Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово

Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией, заявил министр обороны страны Милош Вучевич, его слова приводит... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:04

2023-05-27T16:04

2023-05-27T16:57

косово

сербия

в мире

приштина

александр вучич

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нато

оон

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БЕЛГРАД, 27 мая — РИА Новости. Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией, заявил министр обороны страны Милош Вучевич, его слова приводит издание "Вечерне новости"."Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции", — сказал он.По словам Вучевича, Сербия не хочет играть ни в какие военные игры, но красные линии для нее всем известны. Он подчеркнул, что подразделения размещают "в соответствии с актуальной ситуацией" и они останутся на этих позициях в дальнейшем.Сегодня Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН при силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края. Накануне косовоалбанские силовики заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Они также применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сербов, которые пытались не пустить полицейских и чиновников внутрь.Президент Сербии Александр Вучич накануне привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Он также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в этом регионе.

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

косово, сербия, в мире, приштина, александр вучич, альбин курти, нато, оон, евросоюз