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Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово - РИА Новости, 27.05.2023
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16:04 27.05.2023 (обновлено: 16:57 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/armiya-1874545987.html
Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово
Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово - РИА Новости, 27.05.2023
Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово
Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией, заявил министр обороны страны Милош Вучевич, его слова приводит... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:04
2023-05-27T16:57
косово
сербия
в мире
приштина
александр вучич
альбин курти
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БЕЛГРАД, 27 мая — РИА Новости. Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией, заявил министр обороны страны Милош Вучевич, его слова приводит издание "Вечерне новости".&quot;Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции&quot;, — сказал он.По словам Вучевича, Сербия не хочет играть ни в какие военные игры, но красные линии для нее всем известны. Он подчеркнул, что подразделения размещают "в соответствии с актуальной ситуацией" и они останутся на этих позициях в дальнейшем.Сегодня Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН при силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края. Накануне косовоалбанские силовики заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Они также применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сербов, которые пытались не пустить полицейских и чиновников внутрь.Президент Сербии Александр Вучич накануне привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Он также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в этом регионе.
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косово, сербия, в мире, приштина, александр вучич, альбин курти, нато, оон, евросоюз
Косово, Сербия, В мире, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти, НАТО, ООН, Евросоюз
Сербия развернула военные подразделения у административной линии с Косово

Сербские военные подразделения развертываются у административной линии с Косово и Метохией

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкСербские военные на административной линии между Сербией и Косово
Сербские военные на административной линии между Сербией и Косово - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
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Сербские военные на административной линии между Сербией и Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 мая — РИА Новости. Подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией, заявил министр обороны страны Милош Вучевич, его слова приводит издание "Вечерне новости".
«

"Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции", — сказал он.

По словам Вучевича, Сербия не хочет играть ни в какие военные игры, но красные линии для нее всем известны. Он подчеркнул, что подразделения размещают "в соответствии с актуальной ситуацией" и они останутся на этих позициях в дальнейшем.
Сегодня Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН при силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края. Накануне косовоалбанские силовики заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Они также применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сербов, которые пытались не пустить полицейских и чиновников внутрь.
Президент Сербии Александр Вучич накануне привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Он также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в этом регионе.
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