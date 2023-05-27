Рейтинг@Mail.ru
Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 27.05.2023 (обновлено: 04:11 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/armiya-1874484982.html
Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона
Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона - РИА Новости, 27.05.2023
Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона
Военно-воздушные силы России, ее надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, такое заявление, как сообщает газета... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:22
2023-05-27T04:11
россия
великобритания
москва
дмитрий песков
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159360_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_e12fb32a44c14f1a79ad2e5b4ce47e59.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы России, ее надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, такое заявление, как сообщает газета Telegraph, сделал глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон."Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то "на чем мы должны сосредоточить наше внимание", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Уигстона. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил о превосходстве России по ряду видов вооружение и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159360_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_44137b63355683362bdf90203709271a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато
Россия, Великобритания, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона

Telegraph: британский маршал Уигсон считает ВВС и ВМФ России угрозой для НАТО и Лондона

© РИА НовостиПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы России, ее надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, такое заявление, как сообщает газета Telegraph, сделал глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон.
«
"Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то "на чем мы должны сосредоточить наше внимание", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Уигстона.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил о превосходстве России по ряду видов вооружение и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
СМИ: Байден негативно относится к отправке российского ЯО в Белоруссию
Вчера, 02:33
 
РоссияВеликобританияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала