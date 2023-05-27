https://ria.ru/20230527/armiya-1874484982.html

Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона

Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона - РИА Новости, 27.05.2023

Британский маршал назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона

Военно-воздушные силы России, ее надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, такое заявление, как сообщает газета... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T03:22

2023-05-27T03:22

2023-05-27T04:11

россия

великобритания

москва

дмитрий песков

владимир путин

нато

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы России, ее надводные корабли и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, такое заявление, как сообщает газета Telegraph, сделал глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон."Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, и это то "на чем мы должны сосредоточить наше внимание", - говорится в сообщении издания со ссылкой на Уигстона. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Глава государства напомнил о превосходстве России по ряду видов вооружение и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html

россия

великобритания

москва

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россия, великобритания, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато