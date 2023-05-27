https://ria.ru/20230527/arkheologiya-1874430898.html

Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов

Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов - РИА Новости, 27.05.2023

Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов

Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T04:00

2023-05-27T04:00

2023-05-27T04:00

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Heritage. Основой для смешивания было растительное масло. Вероятно, оливковое. А для создания парфюма использовали пачули. Эксперты анализировали духи, которые нашли в 2019 году. Тогда при строительстве дома в испанском городе Кармона наткнулись на склеп. Вероятно, он принадлежал богатой семье. В одной из урн с кремированными останками был флакон из горного хрусталя. Колбу плотно запечатали, поэтому в ней сохранились твердые остатки аромата.Чтобы определить ингредиенты использовали несколько методов. В том числе газовую хроматографию и масс-спектрометрию.Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи.

https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология