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Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов - РИА Новости, 27.05.2023
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Культура
 
04:00 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/arkheologiya-1874430898.html
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов - РИА Новости, 27.05.2023
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов
Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:00
2023-05-27T04:00
культура
новости культуры
археология
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Heritage. Основой для смешивания было растительное масло. Вероятно, оливковое. А для создания парфюма использовали пачули. Эксперты анализировали духи, которые нашли в 2019 году. Тогда при строительстве дома в испанском городе Кармона наткнулись на склеп. Вероятно, он принадлежал богатой семье. В одной из урн с кремированными останками был флакон из горного хрусталя. Колбу плотно запечатали, поэтому в ней сохранились твердые остатки аромата.Чтобы определить ингредиенты использовали несколько методов. В том числе газовую хроматографию и масс-спектрометрию.Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи.
https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html
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Елена Громова
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов

Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов, найденных в склепе

CC BY 4.0 / Organic Chemistry Department, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Sciences Faculty, University of Cordoba / Погребальная камера и стеклянная урна с останками и мазью
Погребальная камера и стеклянная урна с останками и мазью - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
CC BY 4.0 / Organic Chemistry Department, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Sciences Faculty, University of Cordoba /
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Heritage.
Основой для смешивания было растительное масло. Вероятно, оливковое. А для создания парфюма использовали пачули.
Эксперты анализировали духи, которые нашли в 2019 году. Тогда при строительстве дома в испанском городе Кармона наткнулись на склеп. Вероятно, он принадлежал богатой семье. В одной из урн с кремированными останками был флакон из горного хрусталя. Колбу плотно запечатали, поэтому в ней сохранились твердые остатки аромата.
Чтобы определить ингредиенты использовали несколько методов. В том числе газовую хроматографию и масс-спектрометрию.
Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи.
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