https://ria.ru/20230527/arkheologiya-1874430898.html
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов - РИА Новости, 27.05.2023
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов
Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:00
2023-05-27T04:00
2023-05-27T04:00
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Heritage. Основой для смешивания было растительное масло. Вероятно, оливковое. А для создания парфюма использовали пачули. Эксперты анализировали духи, которые нашли в 2019 году. Тогда при строительстве дома в испанском городе Кармона наткнулись на склеп. Вероятно, он принадлежал богатой семье. В одной из урн с кремированными останками был флакон из горного хрусталя. Колбу плотно запечатали, поэтому в ней сохранились твердые остатки аромата.Чтобы определить ингредиенты использовали несколько методов. В том числе газовую хроматографию и масс-спектрометрию.Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи.
https://ria.ru/20230505/arkheologiya-1869724009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов
Ученые установили ингредиенты 2000-летних духов, найденных в склепе
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Ученые из Университета Кордовы установили состав древнеримского аромата возрастом более 2000 лет, пишет
Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Heritage.
Основой для смешивания было растительное масло. Вероятно, оливковое. А для создания парфюма использовали пачули.
Эксперты анализировали духи, которые нашли в 2019 году. Тогда при строительстве дома в испанском городе Кармона наткнулись на склеп. Вероятно, он принадлежал богатой семье. В одной из урн с кремированными останками был флакон из горного хрусталя. Колбу плотно запечатали, поэтому в ней сохранились твердые остатки аромата.
Чтобы определить ингредиенты использовали несколько методов. В том числе газовую хроматографию и масс-спектрометрию.
Ранее сообщалось
, что археологи нашли 8000-летние чертежи.
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