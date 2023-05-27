https://ria.ru/20230527/arest-1874476539.html

В США задержали двух уроженцев КНР, обвиняемых в незаконной работе на Пекин

В США задержали двух уроженцев КНР, обвиняемых в незаконной работе на Пекин - РИА Новости, 27.05.2023

В США задержали двух уроженцев КНР, обвиняемых в незаконной работе на Пекин

Минюст США выдвинул обвинения и арестовал двух уроженцев Китая по подозрению в незаконной работе на правительство КНР в США, сообщило ведомство в пятницу. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:07

2023-05-27T00:07

2023-05-27T00:07

китай

сша

калифорния

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Минюст США выдвинул обвинения и арестовал двух уроженцев Китая по подозрению в незаконной работе на правительство КНР в США, сообщило ведомство в пятницу. Джон Чэнь, гражданин США, и Линь Фэн, гражданин Китая, согласно заявлению минюста, обвиняются в работе "незарегистрированными агентами правительства КНР". Они подозреваются в "сговоре с целью действовать в интересах правительства КНР, сговоре с целью подкупа официального лица и сговоре с целью отмывания денежных средств". Прокуратура утверждает, что целью их работы было оказание давления на живущих в США последователей запрещенной в Китае секты Фалуньгун. Обвиняемые были арестованы в пятницу в Калифорнии, им может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html

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китай, сша, калифорния, в мире