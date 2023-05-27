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В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов - РИА Новости, 27.05.2023
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20:43 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов - РИА Новости, 27.05.2023
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:43
2023-05-27T20:43
владимир константинов
ринат ахметов
владимир зеленский
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Депутаты крымского парламента на сессии в среду расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии. "Подавляющее число активов многомиллиардные", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в Крыму ждут прихода крупных инвесторов, готовых принять участие в аукционах по покупке национализированного имущества. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230523/aktivy-1873537921.html
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владимир константинов, ринат ахметов, владимир зеленский, республика крым, украина
Владимир Константинов, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Республика Крым, Украина
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов

Парламент Крыма оценил национализированные активы украинских олигархов в миллиарды рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Депутаты крымского парламента на сессии в среду расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму
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"Подавляющее число активов многомиллиардные", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, в Крыму ждут прихода крупных инвесторов, готовых принять участие в аукционах по покупке национализированного имущества.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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