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В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов - РИА Новости, 27.05.2023
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:43
2023-05-27T20:43
2023-05-27T20:43
владимир константинов
ринат ахметов
владимир зеленский
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Стоимость национализированных активов украинских олигархов в Крыму оценивается миллиардами рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Депутаты крымского парламента на сессии в среду расширили перечень национализированного имущества. В него вошли крымские активы украинских олигархов и политиков, а также граждан США и Кипра, а также квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии. "Подавляющее число активов многомиллиардные", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в Крыму ждут прихода крупных инвесторов, готовых принять участие в аукционах по покупке национализированного имущества. Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230523/aktivy-1873537921.html
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владимир константинов, ринат ахметов, владимир зеленский, республика крым, украина
Владимир Константинов, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Республика Крым, Украина
В Крыму оценили национализированные активы украинских олигархов
Парламент Крыма оценил национализированные активы украинских олигархов в миллиарды рублей