https://ria.ru/20230527/aktivisty-1874321509.html

Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях

Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях - РИА Новости, 27.05.2023

Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях

В Каннах завершается кинофестиваль. Обошлось без скандалов, за исключением одного: блогер с Украины Илона Чернобай облилась бутафорской кровью на красной... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:00

2023-05-27T12:23

шоубиз

анна нетребко

виталий седюк

уилл смит

каннский кинофестиваль

youtube

украина

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Каннах завершается кинофестиваль. Обошлось без скандалов, за исключением одного: блогер с Украины Илона Чернобай облилась бутафорской кровью на красной дорожке. Ее сразу увела охрана. Это не единственный случай, когда активисты пытаются устроить скандал на громких светских мероприятиях. О тех, кто отличился больше всего, — в материале РИА Новости."Женщина, одетая в цвета украинского флага…"Так описали Чернобай французские журналисты, которых ужаснула выходка блогера.Акцию "протеста" Илона устроила перед показом фильма "Кислота" Жюста Филиппо — прямо на красной дорожке достала пакеты с краской и молча разорвала их над головой.В комментариях под видео, которое почти сразу появилось на YouTube, пользователи на разных языках констатировали: "Интеллект равен 0,000000".Один написал на английском, что хочет более подробно узнать о Чернобай "в научных целях".Сама же блогер, которая раньше учила худеть шесть с небольшим тысяч подписчиков, разместила провокационный ролик, заявив, что "использовала свой шанс", а в конце добавила небезызвестный лозунг украинских националистов."Какая правдивая украинка! Всему миру показала, что у украинцев руки по локоть в крови мирных жителей Донбасса! Россия, вперед! Наше дело правое, победа будет за нами!" — написал под ее постом один из русскоязычных пользователей."Три тысячи лет желаний" чуть не сорвала полуголая беженка с УкраиныГодом ранее на Каннском кинофестивале отличилась еще одна активистка.Перед показом ленты "Три тысячи лет желаний" режиссера Джорджа Миллера на красную дорожку выбежала полуголая женщина.По словам очевидцев, она сорвала с себя всю одежду и упала на колени перед фотографами, выкрикивая лозунги в поддержку Украины. Подоспевшие охранники прикрыли ее и увели.Как утверждают организаторы Каннского кинофестиваля, чтобы попасть на знаменитую красную дорожку, зрители и участники проходят многократные проверки безопасности. Как украинским активистам удалось дважды нарушить порядок — остается вопросом.Пытался поцеловать Смита и обнять Купера, но в итоге залез под юбку ФеррерыТакой "славы" добился украинский журналист и пранкер Виталий Седюк.Уилл Смит отвесил ему пощечину за попытку поцелуя на премьере "Людей в черном 3". Это было в 2012-м. Через год Седюк выскочил на сцену "Грэмми" во время благодарственной речи Адель, а в 2014-м на красной дорожке упал в ноги Брэдли Куперу. Однако самой нелепой считают выходку пранкера в Каннах на премьере мультфильма "Как приручить дракона 2". На этот раз пострадала Америка Феррера, озвучившая одну из главных героинь. Седюк улегся на красную дорожку, когда актриса позировала фотографам, и внезапно заснул голову под пышную юбку актрисы. Охрана быстро его оттащила.Феррера выглядела испуганной. Ее коллеги по фильму Кит Харингтон и Кейт Бланшетт с отвращением наблюдали, как уводят украинского пранкера.Позже СМИ писали, что у Виталия Седюка было удостоверение прессы. Однако непонятно, как человеку с такой репутацией удалось попасть на фестиваль.Тридцать протестующих на одну Нетребко: хилая демонстрация в Регенсбурге Летом прошлого года в Германии произошел скандал: около 30 активистов собрались около дворца Турн-и-Таксис в Регенсбурге и устроили акцию протеста перед выступлением Анны Нетребко. Артистку призывали перестать поддерживать российскую культуру и устроить благотворительный концерт на Украине. Демонстранты держали фотографии, на которых Нетребко изображена с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на это, исполнительница вышла на сцену вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым. В их программе прозвучали арии из опер Верди, Чайковского и Бизе. Компанию артистам составил симфонический оркестр Хофера и еще несколько певцов.Зрители аплодировали и кричали "Браво!", а их, как отметили позже организаторы, было около трех тысяч.

https://ria.ru/20230522/kanny-1873453782.html

https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна нетребко, виталий седюк, уилл смит, каннский кинофестиваль, youtube, украина