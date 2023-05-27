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Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях - РИА Новости, 27.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:00 27.05.2023 (обновлено: 12:23 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/aktivisty-1874321509.html
Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях
Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях - РИА Новости, 27.05.2023
Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях
В Каннах завершается кинофестиваль. Обошлось без скандалов, за исключением одного: блогер с Украины Илона Чернобай облилась бутафорской кровью на красной... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:00
2023-05-27T12:23
шоубиз
анна нетребко
виталий седюк
уилл смит
каннский кинофестиваль
youtube
украина
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Каннах завершается кинофестиваль. Обошлось без скандалов, за исключением одного: блогер с Украины Илона Чернобай облилась бутафорской кровью на красной дорожке. Ее сразу увела охрана. Это не единственный случай, когда активисты пытаются устроить скандал на громких светских мероприятиях. О тех, кто отличился больше всего, — в материале РИА Новости."Женщина, одетая в цвета украинского флага…"Так описали Чернобай французские журналисты, которых ужаснула выходка блогера.Акцию "протеста" Илона устроила перед показом фильма "Кислота" Жюста Филиппо — прямо на красной дорожке достала пакеты с краской и молча разорвала их над головой.В комментариях под видео, которое почти сразу появилось на YouTube, пользователи на разных языках констатировали: "Интеллект равен 0,000000".Один написал на английском, что хочет более подробно узнать о Чернобай "в научных целях".Сама же блогер, которая раньше учила худеть шесть с небольшим тысяч подписчиков, разместила провокационный ролик, заявив, что "использовала свой шанс", а в конце добавила небезызвестный лозунг украинских националистов."Какая правдивая украинка! Всему миру показала, что у украинцев руки по локоть в крови мирных жителей Донбасса! Россия, вперед! Наше дело правое, победа будет за нами!" — написал под ее постом один из русскоязычных пользователей."Три тысячи лет желаний" чуть не сорвала полуголая беженка с УкраиныГодом ранее на Каннском кинофестивале отличилась еще одна активистка.Перед показом ленты "Три тысячи лет желаний" режиссера Джорджа Миллера на красную дорожку выбежала полуголая женщина.По словам очевидцев, она сорвала с себя всю одежду и упала на колени перед фотографами, выкрикивая лозунги в поддержку Украины. Подоспевшие охранники прикрыли ее и увели.Как утверждают организаторы Каннского кинофестиваля, чтобы попасть на знаменитую красную дорожку, зрители и участники проходят многократные проверки безопасности. Как украинским активистам удалось дважды нарушить порядок — остается вопросом.Пытался поцеловать Смита и обнять Купера, но в итоге залез под юбку ФеррерыТакой "славы" добился украинский журналист и пранкер Виталий Седюк.Уилл Смит отвесил ему пощечину за попытку поцелуя на премьере "Людей в черном 3". Это было в 2012-м. Через год Седюк выскочил на сцену "Грэмми" во время благодарственной речи Адель, а в 2014-м на красной дорожке упал в ноги Брэдли Куперу. Однако самой нелепой считают выходку пранкера в Каннах на премьере мультфильма "Как приручить дракона 2". На этот раз пострадала Америка Феррера, озвучившая одну из главных героинь. Седюк улегся на красную дорожку, когда актриса позировала фотографам, и внезапно заснул голову под пышную юбку актрисы. Охрана быстро его оттащила.Феррера выглядела испуганной. Ее коллеги по фильму Кит Харингтон и Кейт Бланшетт с отвращением наблюдали, как уводят украинского пранкера.Позже СМИ писали, что у Виталия Седюка было удостоверение прессы. Однако непонятно, как человеку с такой репутацией удалось попасть на фестиваль.Тридцать протестующих на одну Нетребко: хилая демонстрация в Регенсбурге Летом прошлого года в Германии произошел скандал: около 30 активистов собрались около дворца Турн-и-Таксис в Регенсбурге и устроили акцию протеста перед выступлением Анны Нетребко. Артистку призывали перестать поддерживать российскую культуру и устроить благотворительный концерт на Украине. Демонстранты держали фотографии, на которых Нетребко изображена с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на это, исполнительница вышла на сцену вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым. В их программе прозвучали арии из опер Верди, Чайковского и Бизе. Компанию артистам составил симфонический оркестр Хофера и еще несколько певцов.Зрители аплодировали и кричали "Браво!", а их, как отметили позже организаторы, было около трех тысяч.
https://ria.ru/20230522/kanny-1873453782.html
https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html
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анна нетребко, виталий седюк, уилл смит, каннский кинофестиваль, youtube, украина
Шоубиз, Анна Нетребко, Виталий Седюк, Уилл Смит, Каннский кинофестиваль, YouTube, Украина
Обливаются кровью и лезут под юбки: выходки украинцев на светских событиях

Обливаются кровью и лезут под юбки: нелепые выходки украинцев на фестивалях и концертах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка, залезшего под юбку актрисы Америки Ферреры на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Сотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка, залезшего под юбку актрисы Америки Ферреры на красной дорожке Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Каннах завершается кинофестиваль. Обошлось без скандалов, за исключением одного: блогер с Украины Илона Чернобай облилась бутафорской кровью на красной дорожке. Ее сразу увела охрана. Это не единственный случай, когда активисты пытаются устроить скандал на громких светских мероприятиях. О тех, кто отличился больше всего, — в материале РИА Новости.

"Женщина, одетая в цвета украинского флага…"

Так описали Чернобай французские журналисты, которых ужаснула выходка блогера.
Акцию "протеста" Илона устроила перед показом фильма "Кислота" Жюста Филиппо — прямо на красной дорожке достала пакеты с краской и молча разорвала их над головой.
Украинская модель Илона Чернобай устроила провокацию на Каннском фестивале
Украинку выгнали с Каннского фестиваля за провокацию на красной дорожке
22 мая, 16:40
В комментариях под видео, которое почти сразу появилось на YouTube, пользователи на разных языках констатировали: "Интеллект равен 0,000000".
Один написал на английском, что хочет более подробно узнать о Чернобай "в научных целях".
Сама же блогер, которая раньше учила худеть шесть с небольшим тысяч подписчиков, разместила провокационный ролик, заявив, что "использовала свой шанс", а в конце добавила небезызвестный лозунг украинских националистов.
© AP Photo / Daniel ColeЖенщина в платье под цвет украинского флага обливается бутафорской кровью на Каннском кинофестивале, 2023 год
Женщина в платье под цвет украинского флага обливается бутафорской кровью на Каннском кинофестивале, 2023 год
Женщина в платье под цвет украинского флага обливается бутафорской кровью на Каннском кинофестивале, 2023 год
© AP Photo / Daniel Cole
1 из 3
© AFP 2023 / Christophe SimonОхрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
© AFP 2023 / Christophe Simon
2 из 3
© AP Photo / Daniel ColeОхрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
© AP Photo / Daniel Cole
3 из 3
Женщина в платье под цвет украинского флага обливается бутафорской кровью на Каннском кинофестивале, 2023 год
© AP Photo / Daniel Cole
1 из 3
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
© AFP 2023 / Christophe Simon
2 из 3
Охрана уводит женщину в платье под цвет украинского флага с красной дорожки Каннского кинофестиваля, 2023 год
© AP Photo / Daniel Cole
3 из 3
"Какая правдивая украинка! Всему миру показала, что у украинцев руки по локоть в крови мирных жителей Донбасса! Россия, вперед! Наше дело правое, победа будет за нами!" — написал под ее постом один из русскоязычных пользователей.

"Три тысячи лет желаний" чуть не сорвала полуголая беженка с Украины

Годом ранее на Каннском кинофестивале отличилась еще одна активистка.
© AP Photo / Petros GiannakourisПолуобнаженная женщина, раскрашенная в цвета украинского флага, на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 2022 год
Полуобнаженная женщина, раскрашенная в цвета украинского флага, на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 2022 год - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Полуобнаженная женщина, раскрашенная в цвета украинского флага, на красной дорожке Каннского кинофестиваля. 2022 год
Перед показом ленты "Три тысячи лет желаний" режиссера Джорджа Миллера на красную дорожку выбежала полуголая женщина.
По словам очевидцев, она сорвала с себя всю одежду и упала на колени перед фотографами, выкрикивая лозунги в поддержку Украины. Подоспевшие охранники прикрыли ее и увели.
© AFP 2023 / Valery HacheОхрана задерживает полуобнаженную украинскую активистку на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2022 год
Охрана задерживает полуобнаженную украинскую активистку на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2022 год - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
Охрана задерживает полуобнаженную украинскую активистку на красной дорожке Каннского кинофестиваля, 2022 год
Как утверждают организаторы Каннского кинофестиваля, чтобы попасть на знаменитую красную дорожку, зрители и участники проходят многократные проверки безопасности. Как украинским активистам удалось дважды нарушить порядок — остается вопросом.

Пытался поцеловать Смита и обнять Купера, но в итоге залез под юбку Ферреры

Такой "славы" добился украинский журналист и пранкер Виталий Седюк.
Уилл Смит отвесил ему пощечину за попытку поцелуя на премьере "Людей в черном 3". Это было в 2012-м. Через год Седюк выскочил на сцену "Грэмми" во время благодарственной речи Адель, а в 2014-м на красной дорожке упал в ноги Брэдли Куперу.
© AP PhotoУкраинский журналист Виталий Седюк обнимает актера Уилла Смита на премьере фильма "Люди в чёрном 3" в Москве. Стоп-кадр с видеозаписи
Украинский журналист Виталий Седюк обнимает актера Уилла Смита на премьере фильма Люди в чёрном 3 в Москве. Стоп-кадр с видеозаписи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo
Украинский журналист Виталий Седюк обнимает актера Уилла Смита на премьере фильма "Люди в чёрном 3" в Москве. Стоп-кадр с видеозаписи
Однако самой нелепой считают выходку пранкера в Каннах на премьере мультфильма "Как приручить дракона 2". На этот раз пострадала Америка Феррера, озвучившая одну из главных героинь.
Седюк улегся на красную дорожку, когда актриса позировала фотографам, и внезапно заснул голову под пышную юбку актрисы. Охрана быстро его оттащила.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
Сотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка, залезшего под юбку актрисы Америки Ферреры на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Сотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
Сотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка, залезшего под юбку актрисы Америки Ферреры на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Сотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
Сотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка
Сотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Сотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Сотрудник службы безопасности задерживает украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Сотрудники службы безопасности задерживают украинского журналиста Виталия Седюка. Во время премьеры мультипликационного фильма "Как приручить дракона – 2" он выбежал на красную дорожку, на которой стояла актриса Америка Феррера, лег на ковер и просунул голову под подол ее платья.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Феррера выглядела испуганной. Ее коллеги по фильму Кит Харингтон и Кейт Бланшетт с отвращением наблюдали, как уводят украинского пранкера.
Позже СМИ писали, что у Виталия Седюка было удостоверение прессы. Однако непонятно, как человеку с такой репутацией удалось попасть на фестиваль.

Тридцать протестующих на одну Нетребко: хилая демонстрация в Регенсбурге

Летом прошлого года в Германии произошел скандал: около 30 активистов собрались около дворца Турн-и-Таксис в Регенсбурге и устроили акцию протеста перед выступлением Анны Нетребко.
© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта
Артистку призывали перестать поддерживать российскую культуру и устроить благотворительный концерт на Украине.
Демонстранты держали фотографии, на которых Нетребко изображена с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на это, исполнительница вышла на сцену вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым. В их программе прозвучали арии из опер Верди, Чайковского и Бизе. Компанию артистам составил симфонический оркестр Хофера и еще несколько певцов.
Зрители аплодировали и кричали "Браво!", а их, как отметили позже организаторы, было около трех тысяч.
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Травят свои, уважают наши: украинские артисты, которые выступают в России
19 мая, 08:00
 
ШоубизАнна НетребкоВиталий СедюкУилл СмитКаннский кинофестивальYouTubeУкраина
 
 
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