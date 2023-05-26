https://ria.ru/20230526/zvonok-1874312462.html
Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину
Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину - РИА Новости, 26.05.2023
Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:51
2023-05-26T12:51
2023-05-26T13:07
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов РФ.Ранее Шольц заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger, что планирует новый телефонный разговор с Путиным."Пока не звонил. Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не звонил ли канцлер ФРГ российскому президенту.Комментируя вопрос о том, нужно ли вести диалог с Шольцем, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "разговаривать надо"."Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - защиту интересов нашей страны", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину
Пресс-секретарь Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов РФ.
Ранее Шольц заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger, что планирует новый телефонный разговор с Путиным.
«
"Пока не звонил. Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не звонил ли канцлер ФРГ российскому президенту.
Комментируя вопрос о том, нужно ли вести диалог с Шольцем, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "разговаривать надо".
"Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - защиту интересов нашей страны", - добавил Песков.
Шольц пообещал и впредь усиливать санкции против России