https://ria.ru/20230526/zvonok-1874312462.html

Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину

Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину - РИА Новости, 26.05.2023

Песков заявил, что у него нет информации о планах Шольца позвонить Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:51

2023-05-26T12:51

2023-05-26T13:07

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов РФ.Ранее Шольц заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger, что планирует новый телефонный разговор с Путиным."Пока не звонил. Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не звонил ли канцлер ФРГ российскому президенту.Комментируя вопрос о том, нужно ли вести диалог с Шольцем, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "разговаривать надо"."Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - защиту интересов нашей страны", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

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Владимир Лаврентьев

россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, в мире