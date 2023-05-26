https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874421934.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в пятницу в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:23
2023-05-26T17:23
2023-05-26T17:23
кахраманмараш
турция
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в пятницу в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 15.32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,53 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874354688.html
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кахраманмараш, турция, сирия, twitter
Кахраманмараш, Турция, Сирия, Twitter
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 3,9