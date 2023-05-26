https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874326133.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2023
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:25
2023-05-26T13:25
2023-05-26T13:56
тиба (город)
токио
ибараки
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 19.03 по местному времени (13.03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Точки силой до пяти баллов ощущались в префектуре Тиба и Ибараки. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.По данным агентства Киодо, две взлетно-посадочных полосы международного аэропорта Нарита были закрыты для проверки. Было также временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", следующих из и в столичный регион.Данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не поступало.При канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору и анализу информации в связи с землетрясением.
https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874223591.html
https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874165874.html
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тиба (город), токио, ибараки, япония
Тиба (город), Токио, Ибараки, Япония
В Японии произошло землетрясение
У японской префектуры Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,2
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 19.03 по местному времени (13.03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Под Туапсе произошло землетрясение
Точки силой до пяти баллов ощущались в префектуре Тиба и Ибараки
. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.
Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
По данным агентства Киодо, две взлетно-посадочных полосы международного аэропорта Нарита были закрыты для проверки. Было также временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", следующих из и в столичный регион.
Данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не поступало.
При канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору и анализу информации в связи с землетрясением.
В Турции произошло землетрясение