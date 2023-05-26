https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874326133.html

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 26.05.2023

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:25

2023-05-26T13:25

2023-05-26T13:56

тиба (город)

токио

ибараки

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_18200b17ff8f32c3669d7846a96fd603.jpg

ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства, толчки были зафиксированы в 19.03 по местному времени (13.03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Точки силой до пяти баллов ощущались в префектуре Тиба и Ибараки. В Токио ощущались толчки силой до трех баллов.Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.По данным агентства Киодо, две взлетно-посадочных полосы международного аэропорта Нарита были закрыты для проверки. Было также временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", следующих из и в столичный регион.Данных о сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не поступало.При канцелярии премьер-министра был создан штаб по сбору и анализу информации в связи с землетрясением.

https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874223591.html

https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874165874.html

тиба (город)

токио

ибараки

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тиба (город), токио, ибараки, япония