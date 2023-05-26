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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2 - РИА Новости, 26.05.2023
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02:12 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874233587.html
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2 - РИА Новости, 26.05.2023
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2
Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи в пятницу на Сахалине, сообщил региональный главк МЧС России. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:12
2023-05-26T02:12
сахалин
россия
углегорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи в пятницу на Сахалине, сообщил региональный главк МЧС России. По информации пресс-службы ведомства, подземные толчки зарегистрированы 26 мая в 06.38 (22.38 мск четверга). Эпицентр располагался в 10 километрах южнее города Углегорска, очаг – на глубине 6 километров. "По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - отмечается в сообщении. Оперативные группы администрации Углегорского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
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сахалин
россия
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сахалин, россия, углегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сахалин, Россия, Углегорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи в пятницу на Сахалине, сообщил региональный главк МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, подземные толчки зарегистрированы 26 мая в 06.38 (22.38 мск четверга). Эпицентр располагался в 10 километрах южнее города Углегорска, очаг – на глубине 6 километров.
"По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - отмечается в сообщении.
Оперативные группы администрации Углегорского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В Туапсинском районе Кубани произошло второе землетрясение
00:28
 
СахалинРоссияУглегорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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