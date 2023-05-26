https://ria.ru/20230526/zelenskiy-1874464710.html

"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии

"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии - РИА Новости, 26.05.2023

"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск, написал в Twitter... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:03

2023-05-26T21:03

2023-05-26T21:03

политика

хиросима (префектура)

украина

япония

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск, написал в Twitter правозащитник Аджаму Барака."Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы. Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединенных Штатов", — отметил он.Зеленский участвовал в посвященной Украине сессии саммита G7, который проходил в японской Хиросиме.

https://ria.ru/20230526/zaluzhnyy-1874446633.html

хиросима (префектура)

украина

япония

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политика, хиросима (префектура), украина, япония, владимир зеленский