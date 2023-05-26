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"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии - РИА Новости, 26.05.2023
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21:03 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/zelenskiy-1874464710.html
"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии
"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии - РИА Новости, 26.05.2023
"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии
Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск, написал в Twitter... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T21:03
2023-05-26T21:03
политика
хиросима (префектура)
украина
япония
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск, написал в Twitter правозащитник Аджаму Барака.&quot;Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы. Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединенных Штатов&quot;, — отметил он.Зеленский участвовал в посвященной Украине сессии саммита G7, который проходил в японской Хиросиме.
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хиросима (префектура)
украина
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политика, хиросима (префектура), украина, япония, владимир зеленский
Политика, Хиросима (префектура), Украина, Япония, Владимир Зеленский
"Напомните ему". В США рассказали, как Зеленский опозорился в Японии

Правозащитник Барака заявил о позоре Зеленского из-за сравнения Хиросимы и Артемовска

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, сравнив разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск, написал в Twitter правозащитник Аджаму Барака.
«

"Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы. Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединенных Штатов", — отметил он.

Зеленский участвовал в посвященной Украине сессии саммита G7, который проходил в японской Хиросиме.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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ПолитикаХиросима (префектура)УкраинаЯпонияВладимир Зеленский
 
 
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