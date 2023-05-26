https://ria.ru/20230526/zapad-1874388277.html

Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин

Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023

Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин

Западные компании, которые ушли из России, не ожидали от неё такой прыти - отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся ниши... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:00

2023-05-26T16:00

2023-05-26T16:26

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные компании, которые ушли из России, не ожидали от неё такой прыти - отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся ниши в основных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша экономика и бизнес, частный бизнес, предприятия, окрепли настолько, что они достаточно легко в основных отраслях спокойно занимают эти ниши. Такой прыти, похоже, от нас никто не ожидал. Отсюда, кстати говоря, и состояние рынка труда лучше чем когда либо, и рост экономики, и рост промышленного производства", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что некоторые проблемы остаются, но, тем не менее," цепочки восстанавливаются" и работа идёт. "Удивительно даже для меня. Но это результат зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта", - добавил президент.

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о росте экономики: "Такой прыти от нас никто не ожидал" Путин о росте экономики: "Такой прыти от нас никто не ожидал" 2023-05-26T16:00 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, деловая россия