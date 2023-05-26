Рейтинг@Mail.ru
Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 26.05.2023 (обновлено: 16:26 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/zapad-1874388277.html
Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин
Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин - РИА Новости, 26.05.2023
Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин
Западные компании, которые ушли из России, не ожидали от неё такой прыти - отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся ниши... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T16:00
2023-05-26T16:26
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874401122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e22cef8848752d8d2ecad21e5e3537a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные компании, которые ушли из России, не ожидали от неё такой прыти - отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся ниши в основных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша экономика и бизнес, частный бизнес, предприятия, окрепли настолько, что они достаточно легко в основных отраслях спокойно занимают эти ниши. Такой прыти, похоже, от нас никто не ожидал. Отсюда, кстати говоря, и состояние рынка труда лучше чем когда либо, и рост экономики, и рост промышленного производства", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что некоторые проблемы остаются, но, тем не менее," цепочки восстанавливаются" и работа идёт. "Удивительно даже для меня. Но это результат зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта", - добавил президент.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о росте экономики: "Такой прыти от нас никто не ожидал"
Путин о росте экономики: "Такой прыти от нас никто не ожидал"
2023-05-26T16:00
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874401122_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dd55b30a0d2b7cb603d2731f05a42440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Запад, покидая рынки, не ожидал от России такой прыти, заявил Путин

Путин: западные компании, покидая Россию, не ждали, что освободившиеся ниши быстро займут

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Западные компании, которые ушли из России, не ожидали от неё такой прыти - отечественный бизнес окреп настолько, что достаточно легко занял освободившиеся ниши в основных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша экономика и бизнес, частный бизнес, предприятия, окрепли настолько, что они достаточно легко в основных отраслях спокойно занимают эти ниши. Такой прыти, похоже, от нас никто не ожидал. Отсюда, кстати говоря, и состояние рынка труда лучше чем когда либо, и рост экономики, и рост промышленного производства", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что некоторые проблемы остаются, но, тем не менее," цепочки восстанавливаются" и работа идёт.
"Удивительно даже для меня. Но это результат зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта", - добавил президент.
Посетители у входа в центр занятости населения Моя работа в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук
5 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала