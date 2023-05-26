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В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году - РИА Новости, 26.05.2023
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09:50 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/zaderzhanie-1874258919.html
В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году
В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году - РИА Новости, 26.05.2023
В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году
В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:50
2023-05-26T09:50
происшествия
россия
баксан
чегем
следственный комитет россии (ск рф)
шамиль басаев
фсб
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году, сообщают в пятницу ФСБ РФ и Следственный комитет. "Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый "кабардинский джамаат", - отмечено в релизе спецслужбы. Их задержали соответственно в Баксане, Чегеме и селе Нартан, после чего отвезли в следственный отдел. Как отмечает СК РФ, фигуранты уже заключены в СИЗО, в скором времени им предъявят обвинение. Им вменяют статьи "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Когда именно прошли задержания, не раскрывается. Сейчас, по данным СК РФ, следствие выясняет "роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения" и других преступлений. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Как сообщал СК РФ, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.
https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html
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происшествия, россия, баксан, чегем, следственный комитет россии (ск рф), шамиль басаев, фсб
Происшествия, Россия, Баксан, Чегем, Следственный комитет России (СК РФ), Шамиль Басаев, ФСБ
В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году

В КБР задержали трех боевиков, участвовавших в убийстве псковских десантников в 2000 году

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году, сообщают в пятницу ФСБ РФ и Следственный комитет.
"Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый "кабардинский джамаат", - отмечено в релизе спецслужбы.
Их задержали соответственно в Баксане, Чегеме и селе Нартан, после чего отвезли в следственный отдел. Как отмечает СК РФ, фигуранты уже заключены в СИЗО, в скором времени им предъявят обвинение. Им вменяют статьи "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Когда именно прошли задержания, не раскрывается. Сейчас, по данным СК РФ, следствие выясняет "роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения" и других преступлений.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
18 мая 2022, 12:38
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Как сообщал СК РФ, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.
Элементы военной формы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
На базе "Азова" нашли книгу, героизирующую террористов Басаева и Радуева
16 мая 2022, 06:06
 
ПроисшествияРоссияБаксанЧегемСледственный комитет России (СК РФ)Шамиль БасаевФСБ
 
 
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