https://ria.ru/20230526/zaderzhanie-1874258919.html

В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году

В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году - РИА Новости, 26.05.2023

В КБР задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году

В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:50

2023-05-26T09:50

2023-05-26T09:50

происшествия

россия

баксан

чегем

следственный комитет россии (ск рф)

шамиль басаев

фсб

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году, сообщают в пятницу ФСБ РФ и Следственный комитет. "Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР: Батырова Анзора, Казанчева Асланбека и Накусова Таймураза, входивших в так называемый "кабардинский джамаат", - отмечено в релизе спецслужбы. Их задержали соответственно в Баксане, Чегеме и селе Нартан, после чего отвезли в следственный отдел. Как отмечает СК РФ, фигуранты уже заключены в СИЗО, в скором времени им предъявят обвинение. Им вменяют статьи "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Когда именно прошли задержания, не раскрывается. Сейчас, по данным СК РФ, следствие выясняет "роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения" и других преступлений. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Как сообщал СК РФ, по этому делу осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы не менее 20 бандитов.

https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html

https://ria.ru/20220516/terroristy-1788721929.html

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баксан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, баксан, чегем, следственный комитет россии (ск рф), шамиль басаев, фсб