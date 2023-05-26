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Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал" - РИА Новости, 26.05.2023
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04:01 26.05.2023 (обновлено: 08:41 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/yaponiya-1874236742.html
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал" - РИА Новости, 26.05.2023
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"
Япония приняла новый санкционный пакет против России, следует из документов, обнародованных японским МИД. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:01
2023-05-26T08:41
россия
япония
экономика
фонд перспективных исследований
украина
российская академия наук
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Япония приняла новый санкционный пакет против России, следует из документов, обнародованных японским МИД.Токио включил в новый санкционный пакет в связи с событиями на Украине 78 организаций из России и 17 физических лиц, в том числе несколько российских генералов и журналистку Ольгу Скабееву, в отношении 80 организаций ввели запрет на экспорт.Под ограничения попали Фонд национального благосостояния России, авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", Конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева и другие организации.Токио, в частности, запретил экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, ВНИИ "Сигнал" и других организаций. В списке также значатся НПК "Технологический центр", ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО "Информационные технологии Папилон".В санкционном списке оказались глава компании "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командующий группой "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майор Рамиль Ибатуллин.Также введены персональные санкции против семи физических лиц из новых российских регионов, в том числе против прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, Токио запретил предоставление строительных и инженерных услуг для России, также предполагается запрет на экспорт некоторых товаров, способствующих укреплению российской промышленной базы.Японское Министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточнило, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня.Всего в санкционном списке страны теперь значатся 700 физических лиц из России и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. Экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов касаются 437 организаций.
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858468720.html
https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044179.html
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
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россия, япония, экономика, фонд перспективных исследований, украина, российская академия наук, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Экономика, Фонд перспективных исследований, Украина, Российская академия наук, Санкции в отношении России
Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"

Япония приняла новый санкционный пакет, в который попали 80 российских компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Япония приняла новый санкционный пакет против России, следует из документов, обнародованных японским МИД.
Токио включил в новый санкционный пакет в связи с событиями на Украине 78 организаций из России и 17 физических лиц, в том числе несколько российских генералов и журналистку Ольгу Скабееву, в отношении 80 организаций ввели запрет на экспорт.
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Под ограничения попали Фонд национального благосостояния России, авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", Конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева и другие организации.
Токио, в частности, запретил экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, ВНИИ "Сигнал" и других организаций. В списке также значатся НПК "Технологический центр", ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО "Информационные технологии Папилон".
В санкционном списке оказались глава компании "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командующий группой "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майор Рамиль Ибатуллин.
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Также введены персональные санкции против семи физических лиц из новых российских регионов, в том числе против прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, Токио запретил предоставление строительных и инженерных услуг для России, также предполагается запрет на экспорт некоторых товаров, способствующих укреплению российской промышленной базы.
Японское Министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточнило, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня.
Всего в санкционном списке страны теперь значатся 700 физических лиц из России и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. Экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов касаются 437 организаций.
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