https://ria.ru/20230526/yaponiya-1874236742.html

Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"

Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал" - РИА Новости, 26.05.2023

Япония запретила экспорт для российских ФПИ, ФСВТС и ВНИИ "Сигнал"

Япония приняла новый санкционный пакет против России, следует из документов, обнародованных японским МИД. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T04:01

2023-05-26T04:01

2023-05-26T08:41

россия

япония

экономика

фонд перспективных исследований

украина

российская академия наук

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Япония приняла новый санкционный пакет против России, следует из документов, обнародованных японским МИД.Токио включил в новый санкционный пакет в связи с событиями на Украине 78 организаций из России и 17 физических лиц, в том числе несколько российских генералов и журналистку Ольгу Скабееву, в отношении 80 организаций ввели запрет на экспорт.Под ограничения попали Фонд национального благосостояния России, авиазаводы "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", Конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева и другие организации.Токио, в частности, запретил экспорт для Фонда перспективных исследований (ФПИ), Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, ВНИИ "Сигнал" и других организаций. В списке также значатся НПК "Технологический центр", ФГУ ФНТ НИИСИ РАН, ООО "Информационные технологии Папилон".В санкционном списке оказались глава компании "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командующий группой "Запад" генерал-лейтенант Михаил Зусько, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий 90-й гвардейской танковой дивизией генерал-майор Рамиль Ибатуллин.Также введены персональные санкции против семи физических лиц из новых российских регионов, в том числе против прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, Токио запретил предоставление строительных и инженерных услуг для России, также предполагается запрет на экспорт некоторых товаров, способствующих укреплению российской промышленной базы.Японское Министерство экономики, торговли и промышленности в своем информационном бюллетене уточнило, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня.Всего в санкционном списке страны теперь значатся 700 физических лиц из России и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. Экспортные ограничения в рамках всех санкционных пакетов касаются 437 организаций.

https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858468720.html

https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044179.html

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

россия

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, экономика, фонд перспективных исследований, украина, российская академия наук, санкции в отношении россии