https://ria.ru/20230526/yakhta-1874377233.html

СМИ: данные с "причастной" к ЧП на "Северных потоках" яхты ведут на Украину

СМИ: данные с "причастной" к ЧП на "Северных потоках" яхты ведут на Украину - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: данные с "причастной" к ЧП на "Северных потоках" яхты ведут на Украину

Немецкие следователи все более уверены в том, что для подрыва "Северных потоков" использовалась яхта "Андромеда", при этом следы операции ведут на Украину,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:37

2023-05-26T15:37

2023-05-26T16:58

северный поток

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северный поток — 2

сша

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Немецкие следователи все более уверены в том, что для подрыва "Северных потоков" использовалась яхта "Андромеда", при этом следы операции ведут на Украину, пишет издание Spiegel со ссылкой на представителей группы под руководством генпрокурора Петера Франка.Как утверждается, в пользу этой версии говорит "все больше данных"."Метаданные электронного письма, которое было отправлено, когда была арендована яхта "Андромеда", которая якобы использовалась для перевозки взрывчатки, ведут на Украину", — отмечается в публикации.Ранее Spiegel назвало модель и курс следования судна. Яхта Bavaria Cruiser 50 приписана к порту Бреге на острове Рюген. Неустановленные лица арендовали ее через островную чартерную фирму. Свой путь они начали из порта Росток-Варнемюнде, после чего яхту пришвартовали ненадолго у порта Вик.В свою очередь, немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими медиа.По данным журналистов, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.Это человек может быть 26-летним гражданином Украины, о нем известно немецким органам безопасности. В публикациях говорится, что его имя знают и авторы расследования, но по соображениям безопасности журналисты его не озвучивают. Мужчина родом из города к юго-востоку от Киева, на старых фотографиях в соцсетях он запечатлен в форме вместе с товарищами и с автоматом Калашникова в руках. Предполагается, что он сейчас служит в рядах ВСУ.При этом утверждается, что СМИ удалось установить личность еще одного украинца, который может быть причастен к диверсии, — он родом из окрестностей Одессы и также известен следствию. Однако, по данным СМИ, он не принимал активного участия в диверсии, а скорее выполнял вспомогательную роль.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html

https://ria.ru/20230501/rassledovanie-1868953524.html

https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток, украина, в мире, северный поток — 2, сша, авария на "северных потоках"