https://ria.ru/20230526/wsj-1874441733.html
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России - РИА Новости, 26.05.2023
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России
Американская газета The Wall Street Journal публикует фейки о России, забывая об арестованном за шпионаж корреспонденте Эване Гершковиче, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:39
2023-05-26T18:39
2023-05-26T19:05
россия
москва
эван гершкович
в мире
сша
the wall street journal
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американская газета The Wall Street Journal публикует фейки о России, забывая об арестованном за шпионаж корреспонденте Эване Гершковиче, заявил РИА Новости информированный источник в Москве. "Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича", — сказал собеседник агентства.Он указал, что в последние дни газета выпустила ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России.Эван Гершкович — корреспондент московского бюро делового издания The Wall Street Journal. ФСБ 30 марта объявила о его задержании в Екатеринбурге, журналиста подозревают в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. В МИД выступили с заявлением, что его деятельность в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, эван гершкович, в мире, сша, the wall street journal
Россия, Москва, Эван Гершкович, В мире, США, The Wall Street Journal
Источник предупредил WSJ о последствиях публикации новых фейков о России
Источник в Москве, говоря о публикации WSJ фейков о России, напомнил о судьбе Гершковича