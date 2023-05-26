https://ria.ru/20230526/wildberries-1874329963.html

Московская прокуратура начала проверку в отношении Wildberries

Московская прокуратура начала проверку в отношении Wildberries - РИА Новости, 26.05.2023

Московская прокуратура начала проверку в отношении Wildberries

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил РИА Новости, что прокуратура в Москве начала проверку в отношении Wildberries по... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:34

2023-05-26T13:34

2023-05-26T13:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

wildberries

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил РИА Новости, что прокуратура в Москве начала проверку в отношении Wildberries по конфликту маркетплейса с продавцами. "Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка", - сказал правозащитник. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". Во вторник, 23 мая, порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов – как отмечал Волков, предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи. Накануне Волков сообщил РИА Новости, что общественники обратились к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Wildberries на предмет наличия в действиях руководства компании признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и 330 (самоуправство) УК РФ. Волков также заявил, ссылаясь на продавцов, что Wildberries заблокировал их товары на 50 миллиардов рублей, причем продажи не прекратились, а деньги от реализации этих товаров не поступают на счета поставщиков. Маркетплейс опроверг эту информацию и призвал инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений.

https://ria.ru/20230523/wildberries-1873714668.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, следственный комитет россии (ск рф), wildberries, москва, происшествия