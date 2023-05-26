https://ria.ru/20230526/wildberries-1874233931.html
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.05.2023
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей
Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:29
2023-05-26T02:29
2023-05-26T02:29
wildberries
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868435812_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_e47550a568fc89d1b7191006a3a23ed4.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков сообщил РИА Новости, что правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. Волков добавил, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи. "Информация о якобы "блокировке товаров на сумму 50 миллиардов рублей", которую распространил… Георгий Волков, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Wildberries призвала инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений. "Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", - говорится в обращении пресс-службы. Там добавили, что помимо обращения в правоохранительные органы компания инициировала независимое расследование этого случая мошенничества с привлечением независимой специализированной компании. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
https://ria.ru/20230523/wildberries-1873669797.html
https://ria.ru/20230511/wildberries-1870953667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868435812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dde0a4563bc2066073878ed9b78bfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей
Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на 50 миллиардов рублей
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков сообщил РИА Новости, что правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. Волков добавил, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи.
В Москве продавцы осадили офис Wildberries после блокировки аккаунтов
"Информация о якобы "блокировке товаров на сумму 50 миллиардов рублей", которую распространил… Георгий Волков, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Wildberries призвала инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений.
"Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", - говорится в обращении пресс-службы.
Там добавили, что помимо обращения в правоохранительные органы компания инициировала независимое расследование этого случая мошенничества с привлечением независимой специализированной компании.
В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".
Wildberries опроверг сообщения о взломе баз данных компании