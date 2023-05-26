https://ria.ru/20230526/wildberries-1874233931.html

Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей

Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.05.2023

Wildberries опровергла данные о блокировке товаров на 50 миллиардов рублей

Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T02:29

2023-05-26T02:29

2023-05-26T02:29

wildberries

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков сообщил РИА Новости, что правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. Волков добавил, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи. "Информация о якобы "блокировке товаров на сумму 50 миллиардов рублей", которую распространил… Георгий Волков, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Wildberries призвала инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений. "Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", - говорится в обращении пресс-службы. Там добавили, что помимо обращения в правоохранительные органы компания инициировала независимое расследование этого случая мошенничества с привлечением независимой специализированной компании. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".

https://ria.ru/20230523/wildberries-1873669797.html

https://ria.ru/20230511/wildberries-1870953667.html

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wildberries