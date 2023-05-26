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Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России - РИА Новости, 26.05.2023
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17:22 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/vvp-1874420815.html
Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России
Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России - РИА Новости, 26.05.2023
Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России
Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое - до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:22
2023-05-26T17:22
экономика
герман греф
сбербанк россии
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое - до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Опоры России". По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3%. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году показатель должен достичь 32,5% ВВП. "Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны", - сказал он в кулуарах форума. Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период коронавируса в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. "И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства", - добавил глава Сбербанка. Сам банк планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты, поделился банкир. "Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе", - заключил Греф.
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экономика, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России

Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России вдвое, до 40 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое - до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Опоры России".
По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3%. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году показатель должен достичь 32,5% ВВП.
«
"Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны", - сказал он в кулуарах форума.
Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период коронавируса в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. "И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства", - добавил глава Сбербанка.
Сам банк планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты, поделился банкир. "Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе", - заключил Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф
Греф посчитал долю небольшого бизнеса в ВВП России в 20 процентов стыдной
Вчера, 15:24
 
ЭкономикаГерман ГрефСбербанк РоссииФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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