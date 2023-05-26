https://ria.ru/20230526/vvp-1874420815.html

Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России

Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России - РИА Новости, 26.05.2023

Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России

Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое - до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:22

2023-05-26T17:22

2023-05-26T17:22

экономика

герман греф

сбербанк россии

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес имеет потенциал для роста доли в ВВП страны вдвое - до около 40%, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума "Опоры России". По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2021 году составляла 20,3%. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", к 2024 году показатель должен достичь 32,5% ВВП. "Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли МСБ в ВВП страны", - сказал он в кулуарах форума. Греф отметил, что эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период коронавируса в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. "И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства", - добавил глава Сбербанка. Сам банк планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты, поделился банкир. "Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе", - заключил Греф.

https://ria.ru/20230526/biznes-1874373354.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, герман греф, сбербанк россии, федеральная служба государственной статистики (росстат)