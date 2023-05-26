https://ria.ru/20230526/vuchich-1874474513.html

Глава МИД Сербии заявил, что "не продаст" Вучича

Глава МИД Сербии заявил, что "не продаст" Вучича - РИА Новости, 26.05.2023

Глава МИД Сербии заявил, что "не продаст" Вучича

Первый-вице премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил на митинге в поддержку властей страны, что "не продаст" президента Александра Вучича, как другие... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:17

2023-05-26T23:17

2023-05-26T23:17

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сербия

белград (город)

косово

александр вучич

слободан милошевич

ивица дачич

партия свободы и справедливости

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БЕЛГРАД, 26 мая - РИА Новости. Первый-вице премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил на митинге в поддержку властей страны, что "не продаст" президента Александра Вучича, как другие политики в свое время "продали" Западу экс-президента Югославии Слободана Милошевича. В столице Сербии в пятницу проходит крупнейший митинг в поддержку президента Александра Вучича и правительства на фоне подъема протестов, масса сторонников власти собралась со всей страны на площади перед Скупщиной (парламентом) республики. Собрание граждан в центре Белграда под названием "Сербия надежды" началось в 19.00 (20.00 мск) перед зданием Скупщины, несмотря на проливный дождь. Площадь заполнена гражданами со всех частей Сербии с национальными флагами, плакатам и транспарантами в поддержку руководства страны. В Белград на многочисленных автобусах прибыли участники акции из разных частей Сербии, только из Косово и Метохии приехали около десяти тысяч человек. К участию граждан в пятничном собрании призвали также премьер Ана Брнабич, глава минобороны Милош Вучевич, многочисленные деятели политики и культуры, свою поддержку высказал лидер Социалистической партии Сербии и глава МИД Ивица Дачич. В своем выступлении он напомнил о словах военного корреспондента, затем посла в России Мирослава Лазанского, которому представители движения "Талибан"* сказали, что "сербы богатые, потому что продали своего президента Милошевича в Гаагу". "Не дам нашего президента, которого выбрали все. Не дам Александра Вучича. Да и тот президент, которого продали, предсказал все, что произойдет. Также он (Милошевич) сказал, что Серии будет хорошо, когда у власти патриотические силы. Поэтому прошу вас объединиться", - заявил собравшимся Дачич, который был пресс-секретарем Социалистической партии Сербии с 1992 года до свержения Милошевича в октябре 2000 года. Сербский президент на фоне массовых протестов заявил в середине мая, что в Сербии не произойдет насильственной смены власти, как в Киеве в 2014 году. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке КНР, РФ и другие - ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. Мероприятие в Белграде проходит на фоне силовой акции полиции самопровозглашенного Косово, которая с применением слезоточивого газа и свето-шумовых гранат заняла силой муниципалитеты на севере края. Косовские полицейские заняли муниципалитеты Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич после выборов мэров 23 апреля, на которых победили албанцы при бойкоте сербов. Вучич ранее говорил, что митинг 26 мая должен стать крупнейшим в истории Сербии, ожидаются важные решения для руководства партии и страны, возможны досрочные парламентские выборы. Президент Сербии заявлял о желании создать широкое надпартийное движение граждан. Он сообщал, что через несколько дней уйдет с поста главы правящей СПП, заседание президиума правящей партии назначено 27 мая в городе Крагуевац. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в результате которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы. Следующая протестная акция назначена на 27 мая. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874467190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/kosovo-1874401735.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, слободан милошевич, ивица дачич, партия свободы и справедливости, оон