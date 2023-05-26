https://ria.ru/20230526/vospitanie-1874248581.html
"Движение первых" представило проект программы воспитательной работы
"Движение первых" представило проект программы воспитательной работы - РИА Новости, 26.05.2023
"Движение первых" представило проект программы воспитательной работы
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило проект программы воспитательной работы на общественно-профессиональное обсуждение ученым,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:00
2023-05-26T09:00
2023-05-26T09:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило проект программы воспитательной работы на общественно-профессиональное обсуждение ученым, педагогам, наставникам и родителям, сообщили в пресс-службе движения.Проект программы опирается на стратегические цели государственной политики в сфере национальной безопасности, развития воспитания и укрепления духовно-нравственных ценностей. 19 мая в Совете Федерации он был внесен в научно-методический совет движения.Программа, которая станет приоритетным документом движения, предусматривает непрерывный процесс воспитания детей и молодежи внутри образовательных организаций и в любых местах организованного пребывания детей.Воспитательное пространство детского движения будет формироваться при активном участии детей и молодежи. Будут развиваться наставничество, детское самоуправление и поддержка детской инициативы. Результатом должно стать продвижение детских и молодежных инициатив и создание устойчивой общественно-государственной системы воспитания."Программа воспитательной работы детского движения будет широко обсуждаться среди ученых, профессионалов и родителей. До середины июня мы приглашаем всех заинтересованных в вопросах воспитания внести свои предложения. При работе над проектом программы ключевая задача коллектива ведущих ученых и практиков – учесть все мнения сообщества. Готовая программа должна стать основой для работы первичных отделений движения, которых уже больше 24 тыс., а также дополнительным подспорьем в сфере просвещения", – рассказала РИА Новости первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталия Мандрова.Программа воспитательной работы "Движения первых" учитывает изменившиеся условия и приоритеты государственной политики в интересах детей и молодежи. Она будет реализована при межведомственном и межрегиональном сотрудничестве, которое будет развернуто на федеральном и региональных уровнях детского движения.Сегодня в общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи "Движение первых" состоит около миллиона детей. Планируется, что к концу года их число вырастет до 20 млн.
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html
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общество, совет федерации рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило проект программы воспитательной работы на общественно-профессиональное обсуждение ученым, педагогам, наставникам и родителям, сообщили в пресс-службе движения.
Проект программы опирается на стратегические цели государственной политики в сфере национальной безопасности, развития воспитания и укрепления духовно-нравственных ценностей. 19 мая в Совете Федерации он был внесен в научно-методический совет движения.
Программа, которая станет приоритетным документом движения, предусматривает непрерывный процесс воспитания детей и молодежи внутри образовательных организаций и в любых местах организованного пребывания детей.
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Воспитательное пространство детского движения будет формироваться при активном участии детей и молодежи. Будут развиваться наставничество, детское самоуправление и поддержка детской инициативы. Результатом должно стать продвижение детских и молодежных инициатив и создание устойчивой общественно-государственной системы воспитания.
«
"Программа воспитательной работы детского движения будет широко обсуждаться среди ученых, профессионалов и родителей. До середины июня мы приглашаем всех заинтересованных в вопросах воспитания внести свои предложения. При работе над проектом программы ключевая задача коллектива ведущих ученых и практиков – учесть все мнения сообщества. Готовая программа должна стать основой для работы первичных отделений движения, которых уже больше 24 тыс., а также дополнительным подспорьем в сфере просвещения", – рассказала РИА Новости первый заместитель председателя правления "Движения первых" Наталия Мандрова.
Программа воспитательной работы "Движения первых" учитывает изменившиеся условия и приоритеты государственной политики в интересах детей и молодежи. Она будет реализована при межведомственном и межрегиональном сотрудничестве, которое будет развернуто на федеральном и региональных уровнях детского движения.
Пресс-конференция о проведении Фестиваля "Движения Первых" в РФ
Сегодня в общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи "Движение первых" состоит около миллиона детей. Планируется, что к концу года их число вырастет до 20 млн.