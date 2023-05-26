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Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой - РИА Новости, 26.05.2023
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14:33 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/vizy-1874353689.html
Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой
Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой - РИА Новости, 26.05.2023
Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой
Ситуация с выдачей виз США для делегатов из РФ в ООН нетерпимая, сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:33
2023-05-26T14:33
в мире
россия
сша
сергей вершинин
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ситуация с выдачей виз США для делегатов из РФ в ООН нетерпимая, сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Сдвигов к лучшему в этой ситуации нет. У американцев есть четкие юридические обязательства, как страны-принимающей ООН, как страны, которая подписала соглашение с ООН в 1947 году о том, что нужно делать с точки зрения обеспечения нормальной работы ООН", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия-24". "Понятно, что раз проводятся крупные мероприятия в Нью-Йорке, регулярно, на разных уровнях, то люди должны получать визы. Они должны иметь условия для работы там (в ООН). Этого не происходит. Это произвольно нарушается американцами. И это вызывает наше решительное осуждение. Я считаю, что ситуация нетерпима. Мы не раз обращали внимание на эту нетерпимую ситуацию и США, и руководства секретариата ООН", - добавил замминистра. Он отметил, что РФ также обращалась у секретариату ООН с требованием начать арбитражную процедуру разбирательства проблем с выдачей виз. "Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться. И речь не только о России, достаточно большая группа стран по существу ущемлены в своих правах в том, что касается обеспечения вклада и участия в работу ООН из-за произвольных действий США. Так продолжаться не должно и не может", - заключил Вершинин.
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в мире, россия, сша, сергей вершинин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Сергей Вершинин, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой

Замглавы МИД Вершинин назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ситуация с выдачей виз США для делегатов из РФ в ООН нетерпимая, сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Сдвигов к лучшему в этой ситуации нет. У американцев есть четкие юридические обязательства, как страны-принимающей ООН, как страны, которая подписала соглашение с ООН в 1947 году о том, что нужно делать с точки зрения обеспечения нормальной работы ООН", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия-24".
"Понятно, что раз проводятся крупные мероприятия в Нью-Йорке, регулярно, на разных уровнях, то люди должны получать визы. Они должны иметь условия для работы там (в ООН). Этого не происходит. Это произвольно нарушается американцами. И это вызывает наше решительное осуждение. Я считаю, что ситуация нетерпима. Мы не раз обращали внимание на эту нетерпимую ситуацию и США, и руководства секретариата ООН", - добавил замминистра.
Он отметил, что РФ также обращалась у секретариату ООН с требованием начать арбитражную процедуру разбирательства проблем с выдачей виз.
"Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться. И речь не только о России, достаточно большая группа стран по существу ущемлены в своих правах в том, что касается обеспечения вклада и участия в работу ООН из-за произвольных действий США. Так продолжаться не должно и не может", - заключил Вершинин.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам
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В миреРоссияСШАСергей ВершининООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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