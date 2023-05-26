https://ria.ru/20230526/vizy-1874353689.html

Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой

Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой - РИА Новости, 26.05.2023

Замглавы МИД назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой

Ситуация с выдачей виз США для делегатов из РФ в ООН нетерпимая, сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:33

2023-05-26T14:33

2023-05-26T14:33

в мире

россия

сша

сергей вершинин

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ситуация с выдачей виз США для делегатов из РФ в ООН нетерпимая, сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Сдвигов к лучшему в этой ситуации нет. У американцев есть четкие юридические обязательства, как страны-принимающей ООН, как страны, которая подписала соглашение с ООН в 1947 году о том, что нужно делать с точки зрения обеспечения нормальной работы ООН", - сказал Вершинин в эфире телеканала "Россия-24". "Понятно, что раз проводятся крупные мероприятия в Нью-Йорке, регулярно, на разных уровнях, то люди должны получать визы. Они должны иметь условия для работы там (в ООН). Этого не происходит. Это произвольно нарушается американцами. И это вызывает наше решительное осуждение. Я считаю, что ситуация нетерпима. Мы не раз обращали внимание на эту нетерпимую ситуацию и США, и руководства секретариата ООН", - добавил замминистра. Он отметил, что РФ также обращалась у секретариату ООН с требованием начать арбитражную процедуру разбирательства проблем с выдачей виз. "Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться. И речь не только о России, достаточно большая группа стран по существу ущемлены в своих правах в том, что касается обеспечения вклада и участия в работу ООН из-за произвольных действий США. Так продолжаться не должно и не может", - заключил Вершинин.

https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html

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в мире, россия, сша, сергей вершинин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)