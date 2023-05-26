Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 26.05.2023 (обновлено: 09:54 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/vdv-1874252117.html
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:02
2023-05-26T09:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874258544_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d32b763bb2f2084ef701ccd5d5737dbd.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой работы десантников. "Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артемовского направления. Десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований", — сказали в ведомстве. В частности, в опубликованном Минобороны ролике показано, как 122-миллиметровая гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по противнику, сосредоточившемуся в лесопосадке. Также на видео попало, как десантники "накрыли" БМП украинских войск. "В ходе ведения воздушной разведки выявили группы пехоты до 15 человек и две боевые машины противника. При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение", — рассказал в ролике командир разведывательной группы с позывным Камень.Он уточнил, что при российском ударе противник понес потери и отступил.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВДВ отражают вылазки украинских формирований на Артемовском направлении
ВДВ на южном фланге артемовского направления уверенно отражают все вылазки украинских формирований.
2023-05-26T09:02
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874258544_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1df5047f04d3498e539e887fc17cc777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении

Минобороны: ВДВ отражают все атаки ВСУ на южном фланге Артемовского направления

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой работы десантников.
«
"Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артемовского направления. Десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований", — сказали в ведомстве.
В частности, в опубликованном Минобороны ролике показано, как 122-миллиметровая гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по противнику, сосредоточившемуся в лесопосадке. Также на видео попало, как десантники "накрыли" БМП украинских войск.
"В ходе ведения воздушной разведки выявили группы пехоты до 15 человек и две боевые машины противника. При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение", — рассказал в ролике командир разведывательной группы с позывным Камень.
Он уточнил, что при российском ударе противник понес потери и отступил.
Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала