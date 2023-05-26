https://ria.ru/20230526/vdv-1874252117.html
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 26.05.2023
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:02
2023-05-26T09:02
2023-05-26T09:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой работы десантников. "Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артемовского направления. Десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований", — сказали в ведомстве. В частности, в опубликованном Минобороны ролике показано, как 122-миллиметровая гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по противнику, сосредоточившемуся в лесопосадке. Также на видео попало, как десантники "накрыли" БМП украинских войск. "В ходе ведения воздушной разведки выявили группы пехоты до 15 человек и две боевые машины противника. При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение", — рассказал в ролике командир разведывательной группы с позывным Камень.Он уточнил, что при российском ударе противник понес потери и отступил.Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230526/borodach-1874143365.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874258544_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1df5047f04d3498e539e887fc17cc777.jpg
ВДВ отражают вылазки украинских формирований на Артемовском направлении
ВДВ на южном фланге артемовского направления уверенно отражают все вылазки украинских формирований.
2023-05-26T09:02
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
Минобороны: ВДВ отражают все атаки ВСУ на южном фланге Артемовского направления
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщили в Минобороны, опубликовав видео боевой работы десантников.
«
"Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ
на южном фланге Артемовского направления. Десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований", — сказали в ведомстве.
В частности, в опубликованном Минобороны ролике показано, как 122-миллиметровая гаубица артиллерии ВДВ Д-30 ведет огонь по противнику, сосредоточившемуся в лесопосадке. Также на видео попало, как десантники "накрыли" БМП украинских войск.
"В ходе ведения воздушной разведки выявили группы пехоты до 15 человек и две боевые машины противника. При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение", — рассказал в ролике командир разведывательной группы с позывным Камень.
Он уточнил, что при российском ударе противник понес потери и отступил.
Москва начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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