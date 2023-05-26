https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html
МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 26.05.2023
МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает эту... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:37
2023-05-26T07:37
2023-05-26T07:47
россия
украина
москва
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает эту попытку, но пока Ватикан не предпринял шагов для этого, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее блог Il Sismografo, специализирующийся на ватиканской проблематике, сообщил, что папа Римский намерен направить в Россию и на Украину своих посланников. По информации издания, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска "для обсуждения достижения перемирия" на Украине. "Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы Папа Римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи", - заявили в МИД РФ. "При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было", - добавили в министерстве. Там заметили, что положительно оценивают попытки Ватикана "способствовать прекращению конфликта на Украине". "Отмечаем искреннее желание Святого Престола содействовать мирному процессу",- добивали в российском МИД. Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что "любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учёта хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров". "Напомним в этой связи, что, в отличие от России, с самого начала готовой к честному и открытому диалогу по вопросам урегулирования на Украине, киевский режим до сих пор категорически отвергает саму возможность переговоров с Москвой и делает ставку на войну", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html
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россия, украина, москва, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Москва, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
МИД положительно оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает эту попытку, но пока Ватикан не предпринял шагов для этого, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее блог Il Sismografo, специализирующийся на ватиканской проблематике, сообщил, что папа Римский намерен направить в Россию и на Украину своих посланников.
Зеленский нахамил папе римскому. И получил поддержку Италии на 360 градусов
По информации издания, президент России Владимир Путин
и Владимир Зеленский
согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска
"для обсуждения достижения перемирия" на Украине.
"Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы Папа Римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи", - заявили в МИД РФ.
"При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было", - добавили в министерстве.
Там заметили, что положительно оценивают попытки Ватикана "способствовать прекращению конфликта на Украине". "Отмечаем искреннее желание Святого Престола содействовать мирному процессу",- добивали в российском МИД.
Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что "любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учёта хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров".
"Напомним в этой связи, что, в отличие от России, с самого начала готовой к честному и открытому диалогу по вопросам урегулирования на Украине, киевский режим до сих пор категорически отвергает саму возможность переговоров с Москвой и делает ставку на войну", - заключили в российском МИД.
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине