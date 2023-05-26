https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html

МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине

МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 26.05.2023

МИД оценил попытки Ватикана помочь с прекращением конфликта на Украине

Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает эту... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T07:37

2023-05-26T07:37

2023-05-26T07:47

россия

украина

москва

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает эту попытку, но пока Ватикан не предпринял шагов для этого, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее блог Il Sismografo, специализирующийся на ватиканской проблематике, сообщил, что папа Римский намерен направить в Россию и на Украину своих посланников. По информации издания, президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского Франциска "для обсуждения достижения перемирия" на Украине. "Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы Папа Римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи", - заявили в МИД РФ. "При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было", - добавили в министерстве. Там заметили, что положительно оценивают попытки Ватикана "способствовать прекращению конфликта на Украине". "Отмечаем искреннее желание Святого Престола содействовать мирному процессу",- добивали в российском МИД. Вместе с тем, в ведомстве пояснили, что "любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учёта хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров". "Напомним в этой связи, что, в отличие от России, с самого начала готовой к честному и открытому диалогу по вопросам урегулирования на Украине, киевский режим до сих пор категорически отвергает саму возможность переговоров с Москвой и делает ставку на войну", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871672554.html

https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html

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россия, украина, москва, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, владимир путин, в мире