https://ria.ru/20230526/vasilevka-1874257643.html
ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2023
ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области
Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:43
2023-05-26T09:43
2023-05-26T09:43
специальная военная операция на украине
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запорожская область
киев
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Этой ночью нацисты ударили по городу из артиллерии. Прилеты были по административному зданию, центральной аллее и торговым киоскам", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области
Рогов: украинские войска нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области