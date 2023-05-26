https://ria.ru/20230526/vasilevka-1874257643.html

ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2023

ВСУ нанесли удар по центру Васильевки в Запорожской области

Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:43

2023-05-26T09:43

2023-05-26T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Этой ночью нацисты ударили по городу из артиллерии. Прилеты были по административному зданию, центральной аллее и торговым киоскам", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230526/medvedev-1874246984.html

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киев

россия

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов