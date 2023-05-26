https://ria.ru/20230526/usmanov-1874320715.html

Суд в Германии признал обыски на яхте и виллах Усманова незаконными

Суд в Германии признал обыски на яхте и виллах Усманова незаконными - РИА Новости, 26.05.2023

Суд в Германии признал обыски на яхте и виллах Усманова незаконными

Суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные на виллах и яхте, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:13

2023-05-26T13:13

2023-05-26T14:49

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне признал незаконными обыски, проведенные на виллах и яхте, принадлежащих российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщило издание Spiegel со ссылкой на решение суда.В сентябре прошлого года сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыски в нескольких виллах на озере Тегернзее в Баварии, квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и яхте Dilbar в порту Бремена. Усманов обвиняется немецким следствием в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходу санкций.Согласно заключению суда, у следствия изначально не было достаточных оснований для проведения обысков: подозрения не были подкреплены надлежащей доказательной базой. Отдельно суд подверг критике тот факт, что значительная часть подозрений следствие основывало на видеоролике Алексея Навального.Как сообщает Spiegel, адвокаты Усманова заявили, что решение суда укрепляет доверие стороны к немецкой юстиции. Кроме того, они снова отвергли выдвигаемые обвинения.Тем не менее, по сообщению издания, это решение вряд ли приведет к возврату конфискованного во время обысков, поскольку в отношении Усманова открыты еще несколько уголовных дел.В первоначальной версии статьи Spiegel сообщал о частичном признании обысков незаконными, но позднее слова "частично" было убрано.ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала.Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, сама яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".

https://ria.ru/20230512/konfiskatsiya-1871310625.html

https://ria.ru/20230120/yakhta-1846343719.html

https://ria.ru/20230120/yakhta-1846401903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франкфурт-на-майне, германия, алишер усманов, россия