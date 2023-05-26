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В Хмельницкой области вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ - РИА Новости, 26.05.2023
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Религия
 
18:26 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/upts-1874438893.html
В Хмельницкой области вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ
В Хмельницкой области вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ - РИА Новости, 26.05.2023
В Хмельницкой области вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ
Власти Хмельницкой области вопреки решению прихожан перерегистрировали сельскую общину храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в общину... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:26
2023-05-26T18:26
религия
украина
хмельницкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Хмельницкой области вопреки решению прихожан перерегистрировали сельскую общину храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в общину раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ. "Действия Хмельницкой областной администрации по поводу регистрации статуса общины в новой редакции и внесения изменений в реестр юридических лиц вразрез с волеизъявлением настоятеля и членов религиозной общины не соответствуют внутренней ситуации в религиозной общине Свято-Вознесенского храма села Зиньков", - говорится в сообщении епархии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как заявили в епархии, религиозная община храма приняла решение подтвердить свое единство с УПЦ. За это проголосовали 194 члена религиозной общины и настоятель. Однако власти решили перевести общину из УПЦ в ПЦУ, руководствуясь другим голосованием, которое было организовано в доме культуры Зинькова. На это собрании за переход общины в ПЦУ проголосовали 86 человек, принадлежность которых к религиозной общине никто не проверял. В епархии утверждают, что такое решение нельзя считать легитимным. Ранее украинские СМИ писали, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230524/ukraina-1873850961.html
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украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В Хмельницкой области вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ

Власти Хмельницкой области Украины вопреки решению прихожан перевели общину УПЦ в ПЦУ

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Хмельницкий
Хмельницкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Хмельницкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Хмельницкой области вопреки решению прихожан перерегистрировали сельскую общину храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в общину раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили в Хмельницкой епархии УПЦ.
"Действия Хмельницкой областной администрации по поводу регистрации статуса общины в новой редакции и внесения изменений в реестр юридических лиц вразрез с волеизъявлением настоятеля и членов религиозной общины не соответствуют внутренней ситуации в религиозной общине Свято-Вознесенского храма села Зиньков", - говорится в сообщении епархии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Как заявили в епархии, религиозная община храма приняла решение подтвердить свое единство с УПЦ. За это проголосовали 194 члена религиозной общины и настоятель. Однако власти решили перевести общину из УПЦ в ПЦУ, руководствуясь другим голосованием, которое было организовано в доме культуры Зинькова. На это собрании за переход общины в ПЦУ проголосовали 86 человек, принадлежность которых к религиозной общине никто не проверял. В епархии утверждают, что такое решение нельзя считать легитимным.
Ранее украинские СМИ писали, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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