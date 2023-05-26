https://ria.ru/20230526/ukraina-1874432309.html

"Страшная ошибка": американцев возмутили действия ВСУ в Артемовске

"Страшная ошибка": американцев возмутили действия ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 26.05.2023

"Страшная ошибка": американцев возмутили действия ВСУ в Артемовске

Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о положении украинской армии после появившейся в издании информации о том, что командование ВСУ РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:55

2023-05-26T17:55

2023-05-26T17:55

в мире

украина

артемовск

россия

евгений пригожин

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873347808_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_1ba2a8b978159a26856fcd70f46132e5.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о положении украинской армии после появившейся в издании информации о том, что командование ВСУ отправляло под Артемовск необученных солдат.Многие комментаторы настаивают на срочном начале переговоров с Россией."Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных необученных людей в тяжелые боевые действия по существу является смертным приговором. Сколько лживой пропаганды нам насильно скармливает Зеленский и прилипшая к этому администрация Байдена?" — написал John Francis."Любой, кто говорит, что мы должны продолжать, пока мы не "победим", должен сам отправиться на передовую. Если вы говорите, что это Зеленский решит, когда все закончится, у вас трагическое непонимание происходящего. Западное оружие подпитывает эту катастрофу. Остановитесь! Это нужно было прекратить еще 12 месяцев назад", — призвал Arlan Wise"Возможно, WSJ следует предупредить читателей, что худшее для Украины, вероятно, еще впереди. Когда земля высохнет, вероятно, начнется настоящее весеннее наступление. Но это наступление будет не украинское. "А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол, ибо он звонит и по тебе", — напомнил W David Schwaderer."Байден и Зеленский знали, что потеря Артемовска приведет к концу Украины, насколько мы это знаем. Здесь самой лучшей сделкой были бы переговоры. Весь этот год все, что я слышал, это то, что Украина никогда не позволит России взять Артемовск. Ну и чем все кончилось?" — спросил jack Canzonetta."Вот так, Украина. От рытья траншей до рытья могил: секрет того, как выбраться из ямы, в которую вы сами себя загнали, заключается в том, чтобы перестать копать", — написал Timothy Kinnaird.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его компании. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг" удалось завершить освобождение города.Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие. В Кремле отметили, что всех отличившихся в операции представят к государственным наградам.

https://ria.ru/20230526/politika-1874406861.html

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html

украина

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, артемовск, россия, евгений пригожин, владимир путин, вооруженные силы украины