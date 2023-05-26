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СМИ: Украина скоро может начать использовать шведские БМП CV90 - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874431895.html
СМИ: Украина скоро может начать использовать шведские БМП CV90
СМИ: Украина скоро может начать использовать шведские БМП CV90 - РИА Новости, 26.05.2023
СМИ: Украина скоро может начать использовать шведские БМП CV90
Украина "через несколько дней" может начать использовать шведские БМП CV90, сообщает в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:53
2023-05-26T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина "через несколько дней" может начать использовать шведские БМП CV90, сообщает в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на источники. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV90. "Источники в сфере безопасности, связанные с войной на Украине, выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине "через несколько дней", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам, украинские военные уже прошли обучение использованию этих БМП в Дании, Нидерландах и Швеции. Однако источники не подтвердили сведения о том, что Чехия рассматривает возможность передать 36 БМП CV90 Украине. Отмечается, что вместо этого Прага продолжит поставлять Киеву свои БМП-2. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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в мире, украина, швеция, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина скоро может начать использовать шведские БМП CV90

Breaking Defense: Украина через несколько дней может начать использовать шведские БМП CV90

CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90Шведская боевая машина пехоты CV90
Шведская боевая машина пехоты CV90 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90
Шведская боевая машина пехоты CV90. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина "через несколько дней" может начать использовать шведские БМП CV90, сообщает в пятницу издание Breaking Defense со ссылкой на источники.
Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 БМП CV90.
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"Источники в сфере безопасности, связанные с войной на Украине, выразили... уверенность в том, что CV90 могут быть введены в эксплуатацию на Украине "через несколько дней", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам, украинские военные уже прошли обучение использованию этих БМП в Дании, Нидерландах и Швеции.
Однако источники не подтвердили сведения о том, что Чехия рассматривает возможность передать 36 БМП CV90 Украине. Отмечается, что вместо этого Прага продолжит поставлять Киеву свои БМП-2.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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